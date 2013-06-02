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亚洲 | 2013年 6月 2日 星期日 09:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月31日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             57.70      -0.51      -0.88    1391544
 搜狐                             64.18      +0.09      +0.14     634989
 网易                             63.93      +0.01      +0.02     767769
 百度                             96.64      -1.13      -1.16    3761987
 亚信科技                         11.59      -0.02      -0.17     159209
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     18.66      -0.31      -1.63    1356924
 联电                              2.17      -0.03      -1.36     619393
 日月光                            4.20      -0.06      -1.41     141602
 矽品精密                          5.75      -0.06      -1.03    1743901
 和信超媒体                        0.99      -0.01      -0.50      61813
 友达                              4.46      -0.01      -0.22     192598
 中华电信                         31.36      -0.32      -1.01     199265
 台湾国际航电                     34.93      -0.69      -1.94     868626
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         51.80      -0.43      -2.96     179229
 中国联通                         13.55      -0.45      -3.21     292888
 中国电信                         46.45      -1.40      -2.94      25312
 中芯国际                          4.01      -0.24      -5.65     105902
 电讯盈科                          4.79      -0.17      -3.43      46468
 (完)
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