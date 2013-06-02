南非汇市：兰特兑美元企稳，央行加息预期升温

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透约翰内斯堡5月31日 - 南非兰特兑美元周五挫跌至四年新低，导致南非通胀忧虑升温，并迫使投资者预期尽管经济增长放缓，央行仍可能上调利率。
南非公布4月贸易逆差大于预期，加剧这种压力，经常账赤字与国内生产总值(GDP)规模之比超过6%，这一直是南非兰特的死穴。
兰特兑美元 盘中跌至10.2850兰特，为2009年3月以来最弱，并可能遭遇2011年9月以来最差月度表现。1521GMT，兰特回升至10.0855，但仍较周三收盘价下滑0.43%。
投资者近来打压兰特，因担心该国矿业的劳资纠纷将损及经济成长。
本周公布的数据显示，南非今年1-3月经济增长率放缓至区区0.9%，为2009年衰退以来最弱。
投资者亦抛售南非债券，过去两周海外帐户净卖出南非公债。
短债收益率周五上涨，2015年到期的南非公债收益率 攀升33.5个基点，来到九个月高位5.81%。
“短债收益率回升，考虑到过去两周兰特的贬值程度，市场开始押注央行加息，”Rand Merchant Bank在报告中写道。(完)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。