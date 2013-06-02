南非汇市：兰特兑美元企稳，央行加息预期升温

路透约翰内斯堡5月31日 - 南非兰特兑美元周五挫跌至四年新低，导致南非通胀忧虑升温，并迫使投资者预期尽管经济增长放缓，央行仍可能上调利率。

南非公布4月贸易逆差大于预期，加剧这种压力，经常账赤字与国内生产总值(GDP)规模之比超过6%，这一直是南非兰特的死穴。

兰特兑美元 盘中跌至10.2850兰特，为2009年3月以来最弱，并可能遭遇2011年9月以来最差月度表现。1521GMT，兰特回升至10.0855，但仍较周三收盘价下滑0.43%。

投资者近来打压兰特，因担心该国矿业的劳资纠纷将损及经济成长。

本周公布的数据显示，南非今年1-3月经济增长率放缓至区区0.9%，为2009年衰退以来最弱。

投资者亦抛售南非债券，过去两周海外帐户净卖出南非公债。

短债收益率周五上涨，2015年到期的南非公债收益率 攀升33.5个基点，来到九个月高位5.81%。

“短债收益率回升，考虑到过去两周兰特的贬值程度，市场开始押注央行加息，”Rand Merchant Bank在报告中写道。(完)

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