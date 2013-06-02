全球汇市：投机客在5月28日止当周连续第四周增持美元多仓--CFTC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约5月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客连续第四周增持美元多仓，来到至少2008年6月以来最高水准。
5月28日止当周，投机客持有美元净多头仓位升至437.7亿美元，前一周为410亿美元。
此为投机客美元净多仓连续第四周增加，且为路透自2008年6月中开始统计投机客美元整体持仓以来以美元计的最高水准。
投资客的日圆净空仓升至99,769口，高于前一周的95,186口。数据反映5月23日日本股市意外挫跌，避险流动推高日圆后的交易情况。
数据收集为截至周二的一周时间，并在周五公布。因此本周二以后影响日圆交投的事件不会反映在数据上。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
5月28日当周 5月21日当周
多头仓位 18,406 19,454
空头仓位 118,175 114,640
净仓位 -99,769 -95,186
欧元(125,000欧元为1口)
5月28日当周 5月21日当周
多头仓位 36,916 43,037
空头仓位 121,560 123,986
净仓位 -84,644 -80,949
英镑(62,500英镑为1口)
5月28日当周 5月21日当周
多头仓位 36,221 33,380
空头仓位 110,746 110,356
净仓位 -74,525 -76,976
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
5月28日当周 5月21日当周
多头仓位 7,936 8,814
空头仓位 36,908 28,744
净仓位 -28,972 -19,930
加元(100,000加元为1口)
5月28日当周 5月21日当周
多头仓位 28,298 30,686
空头仓位 61,657 64,538
净仓位 -33,359 -33,852
澳元(100,000澳元为1口)
5月28日当周 5月21日当周
多头仓位 42,213 50,036
空头仓位 84,520 82,445
净仓位 -42,307 -32,409
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
5月28日当周 5月21日当周
多头仓位 19,666 23,978
空头仓位 5,655 6,196
净仓位 14,011 17,782
(完)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。