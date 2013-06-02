全球汇市：投机客在5月28日止当周连续第四周增持美元多仓--CFTC

路透纽约5月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客连续第四周增持美元多仓，来到至少2008年6月以来最高水准。

5月28日止当周，投机客持有美元净多头仓位升至437.7亿美元，前一周为410亿美元。

此为投机客美元净多仓连续第四周增加，且为路透自2008年6月中开始统计投机客美元整体持仓以来以美元计的最高水准。

投资客的日圆净空仓升至99,769口，高于前一周的95,186口。数据反映5月23日日本股市意外挫跌，避险流动推高日圆后的交易情况。

数据收集为截至周二的一周时间，并在周五公布。因此本周二以后影响日圆交投的事件不会反映在数据上。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

5月28日当周 5月21日当周

多头仓位 18,406 19,454

空头仓位 118,175 114,640

净仓位 -99,769 -95,186

欧元(125,000欧元为1口)

5月28日当周 5月21日当周

多头仓位 36,916 43,037

空头仓位 121,560 123,986

净仓位 -84,644 -80,949

英镑(62,500英镑为1口)

5月28日当周 5月21日当周

多头仓位 36,221 33,380

空头仓位 110,746 110,356

净仓位 -74,525 -76,976

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

5月28日当周 5月21日当周

多头仓位 7,936 8,814

空头仓位 36,908 28,744

净仓位 -28,972 -19,930

加元(100,000加元为1口)

5月28日当周 5月21日当周

多头仓位 28,298 30,686

空头仓位 61,657 64,538

净仓位 -33,359 -33,852

澳元(100,000澳元为1口)

5月28日当周 5月21日当周

多头仓位 42,213 50,036

空头仓位 84,520 82,445

净仓位 -42,307 -32,409

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

5月28日当周 5月21日当周

多头仓位 19,666 23,978

空头仓位 5,655 6,196

净仓位 14,011 17,782

(完)

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