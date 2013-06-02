中港个股：中信证券获准发行至多200亿公司债，收购华夏基金股权事宜落定

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月2日 - 中国最大券商--中信证券 公告称，其不超过200亿元人民币的公司债发行申请已获核准，同时该公司以16亿元的举牌价，受让无锡国联发展集团持有的华夏基金10%股权。
5月下旬消息人士透露，中信证券拟于5月底至6月初发行公司债，初始发行规模暂定为120亿元，拟定五年期和10年期各半。
此前中信证券对华夏基金10%股权的计划最高收购价为不超过20亿元，收购完成后，中信证券将持有华夏基金59%股权。
境内证券公司近来以发行短期融资券融资居多，这种方式优点在于发行相对便捷，但期限一般仅为三个月；长期限债务融资方面，今年3月，招商证券 发行了100亿元公司债，期限包括五年和10年期。
中信证券A股上周五收报12.99元，最近三个月累计下跌11.33%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。