中港个股：中信证券获准发行至多200亿公司债，收购华夏基金股权事宜落定

路透上海6月2日 - 中国最大券商--中信证券 公告称，其不超过200亿元人民币的公司债发行申请已获核准，同时该公司以16亿元的举牌价，受让无锡国联发展集团持有的华夏基金10%股权。

5月下旬消息人士透露，中信证券拟于5月底至6月初发行公司债，初始发行规模暂定为120亿元，拟定五年期和10年期各半。

此前中信证券对华夏基金10%股权的计划最高收购价为不超过20亿元，收购完成后，中信证券将持有华夏基金59%股权。

境内证券公司近来以发行短期融资券融资居多，这种方式优点在于发行相对便捷，但期限一般仅为三个月；长期限债务融资方面，今年3月，招商证券 发行了100亿元公司债，期限包括五年和10年期。