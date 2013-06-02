《综述》消费者支出等数据显示美国经济疲弱，但并未明显放缓

* 4月消费者支出下滑0.2%

* 通胀指标在美联储目标下方进一步走低

* 低通胀率不支持美联储缩减购债

* 5月消费者信心接近六年高位

* 中西部工厂活动5月升温

记者 Lucia Mutikani；编译 艾茂林

路透华盛顿5月31日 - 美国消费者信心4月为近一年来首次下滑，本已较低的通胀率进一步走低，这削弱了美联储近期缩减购债刺激的理由。

尽管消费者支出回落，但经济并未急剧放缓。周五公布的其他数据显示，5月消费者信心接近六年高位，而中西部工厂活动本月重拾动能。

虽然这表明经济或许正在走出第二季初触及的疲软阶段，但经济展现出的力度有限，不太可能说服美联储开始缩减每月850亿美元的购债规模。

“有关夏季前放缓购债步伐的任何热情都可能降温，尤其是在通胀温和的背景下，”纽约道明证券资深分析师Millan Mulraine说。

美国商务部公布，4月消费者支出下滑0.2%，为去年5月以来最差表现。经通胀调整后的消费者支出略升0.1%。

经通胀调整后的实质消费者支出连续六个月上升，反映出个人消费支出(PCE)物价指数下滑0.3%，这是该指数连续第二个月下降，也是去年7月以来的最大降幅。

4月PCE物价指数较上年同期升幅放缓至0.7%，为2009年10月以来最小，并远低于美联储2%的通胀目标。该指数3月同比上升1.0%。

扣除食品和能源成本的核心PCE物价指数较上年同期上涨1.1%，不及3月的同比上涨1.2%。美联储密切观察该指数，以研判通胀趋势。

美联储主席贝南克上周表示，如果经济看似将维持动能，可能在“未来某次会议上”决定开始缩减购债规模。

但分析师们认为，如果通胀看起来并未升温，则贝南克可能不太愿意这样做。

“我认为，如果通胀指标维持在非常低的水平，他会想要保持目前的购买速度，”瑞银的全球利率策略主管Michael Schumacher说。

浏览消费者信心图表，请点选：(link.reuters.com/xub84t)

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**经济的韧性**

受疲软支出数据影响，一些分析师下调原本就低的第二季经济增长预估。

不过他们说，面对政府为削减预算赤字而出台的财政紧缩措施，经济基本上坚守住阵地。房价和股价上涨，就业稳步增加提振家庭信心，这些都支撑着经济成长。

汤森路透/密西根大学美国5月消费者信心指数终值从4月的76.4升至84.5，创2007年7月以来最高。

制造业亦显现出重新站稳脚跟的初步迹象，此前该行业曾遭财政紧缩政策冲击。

美国供应管理协会(ISM)周五公布，美国5月芝加哥采购经理人指数(PMI)为58.7，高于4月的49。指数高于50表明该地区经济扩张。

推动指数上升的因素有新订单增加，以及就业指标、供应商发货和未完成订单的跃升。库存亦下降，对该地区制造业来讲是个好现象。

该指标与ISM的制造业指数密切相关，后者将于周一公布。

“订单增幅、就业增幅、未完成订单和生产的回升，且继续以较快速度消耗库存，表明该月制造业状况大为改观，” RDQ Economics首席分析师John Ryding说。

尽管上月消费者支出减少，但主要是因为公用事业需求疲弱，以及汽油价格下跌导致加油站销售额下滑。未经通胀调整的耐久财(耐用品)支出增加0.4%。

“实质支出疲弱，但足以扶助经济前进，” Moody’s Analytics资深分析师Ryan Sweet说。“我们需要消费者继续支出，因为经济可以依赖的支柱不多。”(完)