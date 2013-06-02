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市场报道 | 2013年 6月 2日 星期日 11:46 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货5月28日持仓报告(表)

路透5月31日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年5月28日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(581,323)

230,793 137,759 65,423 230,632 302,965 526,848 506,147 54,475 75,176

较5月21日变动(未平仓合约：减少1,405口)

15,960 5,823 726 -17,586 -13,141 -900 -6,592 -505 5,187

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.7 23.7 11.3 39.7 52.1 90.6 87.1 9.4 12.9

各类交易商数量(总计为513家)

170 160 165 129 147 401 389 (完)

(整理 王冠中; 审校 艾茂林)
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