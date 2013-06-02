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市场报道 | 2013年 6月 2日 星期日 11:47 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货5月28日持仓报告(表)

路透5月31日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年5月28日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,181,497口)

376,874 224,375 164,587 500,020 554,557 1041481 943,519 140,016 237,978

较5月21日变动(未平仓合约：增加5,377口)

17,331 -12,058 -5,625 -7,920 18,914 3,786 1,231 1,591 4,146

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.9 19.0 13.9 42.3 46.9 88.1 79.9 11.9 20.1

各类交易商数量(总计为710家)

162 174 190 222 292 509 557 (完)

(整理 王冠中; 审校 艾茂林)
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