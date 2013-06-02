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市场报道 | 2013年 6月 2日 星期日 11:49 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货5月28日持仓报告(表)

路透5月31日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年5月28日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(415,805口)

113,778 153,434 71,844 196,437 137,833 382,059 363,111 33,746 52,694

较5月21日变动(未平仓合约：增加1,584口)

1,768 -3,678 -1,056 -704 6,990 8 2,256 1,576 -672

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.4 36.9 17.3 47.2 33.1 91.9 87.3 8.1 12.7

各类交易商数量(总计为374家)

96 148 115 77 107 249 307 (完)

(整理 王冠中; 审校 艾茂林)
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