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市场报道 | 2013年 6月 2日 星期日 11:50 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货5月28日持仓报告(表)

路透5月31日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年5月28日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(186,279口)

73,170 16,354 11,329 84,804 145,128 169,303 172,811 16,976 13,468

较5月21日变动(未平仓合约：减少4,715口)

-6,828 591 2,989 1,090 -11,731 -2,749 -8,151 -1,966 3,436

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.3 8.8 6.1 45.5 77.9 90.9 92.8 9.1 7.2

各类交易商数量(总计为251家)

117 54 51 41 64 180 152 (完)

(整理 王冠中; 审校 艾茂林)
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