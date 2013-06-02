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市场报道 | 2013年 6月 2日 星期日 11:45 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货5月28日持仓报告(表)

路透5月31日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年5月28日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,744,717口)

379,881 122,742 618,540 660,254 918,821 1658675 1660103 86,042 84,614

较5月21日变动(未平仓合约：增加2,666口)

-6,224 5,581 -7,561 17,207 7,964 3,422 5,984 -756 -3,318

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.8 7.0 35.5 37.8 52.7 95.1 95.2 4.9 4.8

各类交易商数量(总计为325家)

112 76 146 93 110 274 285 (完)

(整理 王冠中; 审校 艾茂林)
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