版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 2日 星期日 11:43 BJT

CFTC报告：COMEX期金5月28日持仓报告(表)

路透5月31日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年5月28日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(411,001口)

172,565 115,686 21,758 171,995 231,216 366,318 368,660 44,683 42,341

较5月21日变动(未平仓合约：减少35,086口)

-16,836 6,544 -656 -20,152 -45,053 -37,644 -39,165 2,558 4,079

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

42.0 28.1 5.3 41.8 56.3 89.1 89.7 10.9 10.3

各类交易商数量(总计为306家)

122 105 75 58 58 221 201 (完)

(整理 王冠中; 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐