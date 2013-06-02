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市场报道 | 2013年 6月 2日 星期日 11:41 BJT

CFTC报告：COMEX期铜5月28日持仓报告(表)

路透5月31日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年5月28日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(165,931口)

38,759 52,325 18,293 91,797 71,095 148,849 141,713 17,082 24,218

较5月21日变动(未平仓合约：增加3,627口)

-766 -742 2,242 1,029 2,538 2,505 4,038 1,122 -411

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.4 31.5 11.0 55.3 42.8 89.7 85.4 10.3 14.6

各类交易商数量(总计为241家)

51 107 51 58 53 141 190 (完) (整理 王冠中; 审校 艾茂林)
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