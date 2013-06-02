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货币新闻 | 2013年 6月 2日 星期日 14:07 BJT

突发新闻：台湾发生芮氏规模6.6地震--USGS

路透新加坡6月2日 - 美国地质调查局(USGS)称，台湾周日午后发生芮氏规模6.6地震。

USGS称，震央在台中市东南方24英里(38公里)处。目前尚无相关灾情报导。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
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