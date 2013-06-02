中国能源：中石油大连石化分公司发生油罐爆炸，至少两人失踪两人受伤

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月2日 - 新华网周日报导，中石油大连石化分公司今日14时20分许发生油渣罐爆炸事故，先后有两个装有残留柴油的油罐爆炸，已造成至少两人失踪、两人受伤。
报导并没有就该爆炸事故给出更多细节。
中国石油大连石化公司是中石油集团最大的炼油基地，2012年全年加工原油1,710万吨，当年实现营业收入首次突破千亿元人民币，达1,030亿元。2011年8月，大连石化原总经理因该地区事故频发而被免职。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。