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货币新闻 | 2013年 6月 3日 星期一 07:18 BJT

表格：韩国5月整体通胀年率接近14年最低点

路透首尔6月3日 - 韩国统计机构周一公布的数据显示：

* 韩国5月消费者物价指数(CPI)较前月持平(路透调查预估为上升0.1%)

* 5月CPI较上年同期上升1.0%(路透调查预估为上涨1.2%)

* 5月核心CPI较上年同期上升1.6%

以下为详细数据:

权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)

CPI 100.00 0.0 1.0

按行业分类

农业,畜牧业,水产 7.76 -1.6 -1.2

工业产品 31.77 0.1 -0.1

服务业 55.64 0.1 1.4

其它类别

核心CPI 89.16 0.4 1.6

生鲜食品 4.17 -3.6 -1.9

--5月CPI较上年同期增幅低于4月的1.2%，且为1999年9月触及0.8%以来的最低水平。

--5月核心CPI较上年同期增幅高于4月的1.4%，为2012年5月触及1.6%以来最高。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)
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