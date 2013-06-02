全球外汇市场6月3日主要消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0130 - 澳洲4月零售销售
0130 - 澳洲5月ANZ报纸与网络招聘广告
0130 - 澳洲第一季企业库存与企业毛营业利润
0150 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席叶伦参加上海2013年国际货币会议
0713 - 西班牙5月制造业采购经理人指数(PMI)
0730 - 瑞士5月PMI
0743 - 意大利5月制造业PMI
0748 - 法国5月制造业PMI终值
0753 - 德国5月制造业PMI终值
0758 - 欧元区5月制造业PMI终值
0828 - 英国5月制造业PMI
1150 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加瑞典央行一个会议的讨论
1258 - 美国5月MARKIT制造业PMI终值
1400 - 美国4月建筑支出
1400 - 美国5月供应管理协会(ISM)制造业指数
-- - 美国5月汽车销售
2000 - 英国央行副总裁贝利发表讲话
2200 - 新西兰政府4月收支与债务情况
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。