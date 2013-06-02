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亚洲 | 2013年 6月 3日 星期一 06:36 BJT

全球外汇市场6月3日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0130 - 澳洲4月零售销售

0130 - 澳洲5月ANZ报纸与网络招聘广告

0130 - 澳洲第一季企业库存与企业毛营业利润

0150 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席叶伦参加上海2013年国际货币会议

0713 - 西班牙5月制造业采购经理人指数(PMI)

0730 - 瑞士5月PMI

0743 - 意大利5月制造业PMI

0748 - 法国5月制造业PMI终值

0753 - 德国5月制造业PMI终值

0758 - 欧元区5月制造业PMI终值

0828 - 英国5月制造业PMI

1150 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加瑞典央行一个会议的讨论

1258 - 美国5月MARKIT制造业PMI终值

1400 - 美国4月建筑支出

1400 - 美国5月供应管理协会(ISM)制造业指数

-- - 美国5月汽车销售

2000 - 英国央行副总裁贝利发表讲话

2200 - 新西兰政府4月收支与债务情况

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 王洋)
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