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亚洲 | 2013年 6月 3日 星期一 06:41 BJT

****澳新经济指标预测--6月3日-6月10日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
  

   6月3日当周
 6月3日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                       5月             --      +0.3%
 0130      澳洲企业库存(较前季)                         第一季          +0.1%      +0.2%
 0130      澳洲企业总营业利润(较前季)                   第一季          +1.5%      -1.0%
 0130      澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                     5月             --      -6.5%
              网络招聘广告(较前月)                                         --      -1.1%
 0130      澳洲零售销售(较前月)                            4月          +0.3%      -0.4%
 6月4日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值
 0130      澳洲经常账收支(亿澳元)                       第一季         赤字90  赤字147.0
 0430      澳洲央行利率决定                                6月             --      2.75%
 6月5日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值
 0130      澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                第一季          +0.8%      +0.6%
                             (较上年同期)                               +2.7%      +3.1%
 6月6日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值
 0130      澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                  4月       顺差2.15   顺差3.07
              整体进口(较前月)                                             --      -1.0%
              整体出口(较前月)                                             --      +1.0%
 6月7-12日
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值
 2200      新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前            5月             --      +0.8%
           月)                                                                 
                                   (较上年同期)                                    +9.8%
 
    6月10日当周
    
 6月10日(一)
 暂无重要经济数据公布
        
    (完)
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