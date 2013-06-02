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亚洲 | 2013年 6月 3日 星期一 07:47 BJT

金砖国家：5月31日股汇市收盘纵览

路透6月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月31日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低7.14点或0.7%，报1,008.88点。

中国股市：沪综指小幅收跌，5月累计上涨5.6%创今年来最大单月涨幅。

香港股市：恒生指数收跌，5月累计下跌1.5%。

中国汇市：人民币收盘续跌无视中间价创新高，短期走势现逆转迹象。

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印度股市：收低逾2%，创约14个月来最大单日百分比跌幅，因之前印度经济成长数据打压对该国央行6月降息的期望，ICICI银行等银行股下跌。指标BSE指数 下跌2.25%或455.10点，报19,760.30点，为3月22日以来最大单日百分比跌幅，31日当周则上涨0.3%。NSE指数 亦跌2.26%或138.10点，报5,985.95点，收在关键心理水准6,000点下方，当周则持平。

印度汇市：印度卢比触及11个月来低点，因受与预期相符的经济成长数据打压，而且对央行6月中旬议息会议上再次降息的预期下降。卢比兑美元 收报56.4950/5050，较上日收盘价56.38/39跌0.2%。盘中一度低见56.76，为2012年6月28日以来最低水准。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,331.430点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.15%至725.80点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.71%，报31.9520卢布，卢布兑欧元 下跌0.36%，至41.5200卢布。

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巴西股市：周五连续第五个月录得月度下跌，建筑类股领跌。巴西市场周四因假期休市，周五交投淡静。圣保罗交易所Bovespa指数 下跌2.07%至53,506.08点。

拉美汇市：巴西雷亚尔触及四年低点，未受央行干预提振。

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南非股市：周五创纪录收盘高位，兰特疲软支撑资源类股。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 创纪录收盘高位，涨0.26%至37,599.86点。综合指数 收高0.18%，至42,016.45点。

南非汇市：兰特兑美元企稳，央行加息预期升温。 (完) (编译 李爽 审校 于春红)
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