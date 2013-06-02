金砖国家：5月31日股汇市收盘纵览

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透6月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月31日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低7.14点或0.7%，报1,008.88点。
中国股市：沪综指小幅收跌，5月累计上涨5.6%创今年来最大单月涨幅。
香港股市：恒生指数收跌，5月累计下跌1.5%。
中国汇市：人民币收盘续跌无视中间价创新高，短期走势现逆转迹象。
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印度股市：收低逾2%，创约14个月来最大单日百分比跌幅，因之前印度经济成长数据打压对该国央行6月降息的期望，ICICI银行等银行股下跌。指标BSE指数 下跌2.25%或455.10点，报19,760.30点，为3月22日以来最大单日百分比跌幅，31日当周则上涨0.3%。NSE指数 亦跌2.26%或138.10点，报5,985.95点，收在关键心理水准6,000点下方，当周则持平。
印度汇市：印度卢比触及11个月来低点，因受与预期相符的经济成长数据打压，而且对央行6月中旬议息会议上再次降息的预期下降。卢比兑美元 收报56.4950/5050，较上日收盘价56.38/39跌0.2%。盘中一度低见56.76，为2012年6月28日以来最低水准。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,331.430点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.15%至725.80点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.71%，报31.9520卢布，卢布兑欧元 下跌0.36%，至41.5200卢布。
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巴西股市：周五连续第五个月录得月度下跌，建筑类股领跌。巴西市场周四因假期休市，周五交投淡静。圣保罗交易所Bovespa指数 下跌2.07%至53,506.08点。
拉美汇市：巴西雷亚尔触及四年低点，未受央行干预提振。
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南非股市：周五创纪录收盘高位，兰特疲软支撑资源类股。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 创纪录收盘高位，涨0.26%至37,599.86点。综合指数 收高0.18%，至42,016.45点。
南非汇市：兰特兑美元企稳，央行加息预期升温。 (完) (编译 李爽 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。