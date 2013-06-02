金砖国家：5月31日股汇市收盘纵览

印度股市：收低逾2%，创约14个月来最大单日百分比跌幅，因之前印度经济成长数据打压对该国央行6月降息的期望，ICICI银行等银行股下跌。指标BSE指数 下跌2.25%或455.10点，报19,760.30点，为3月22日以来最大单日百分比跌幅，31日当周则上涨0.3%。NSE指数 亦跌2.26%或138.10点，报5,985.95点，收在关键心理水准6,000点下方，当周则持平。