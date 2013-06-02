欧洲个股：瑞银法国分支因涉嫌非法商业行为而遭正式调查

路透巴黎6月1日 - 法国司法部门消息人士透露，瑞士瑞银集团(UBS) 法国分支已于周五被列为正式调查对象，巴黎方面怀疑其涉嫌参与当地的非法商业行为。

法国司法部门正在调查瑞银法国分支是否帮助法国客户违规避税。

目前已经有三位瑞银法国分支的高管接受调查，这意味着按照法国法律，调查人员已经掌握了指向被调查对象存在违法犯罪问题的确凿或一致性证据。

上述消息人士不愿透露姓名，其还表示，当局已经指派一名官员负责审查瑞银的生意往来以及奖金发放制度。

瑞银集团法国分支执行长Jean-Frederic de Leusse近期曾接受司法部门的质询。

全球金融危机刚过去不久，一些财政吃紧的国家政府正在严厉打击偷逃税款和洗钱行为。

此事在法国颇具敏感性，因前不久法国预算部长卡于扎克被怀疑在瑞士拥有未经申报的银行账户。他在随后不久宣布辞职，并在晚些时候公开承认自己的确拥有该账户。(完)