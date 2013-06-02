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市场报道 | 2013年 6月 3日 星期一 07:44 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月3日-6月10日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  

    
    *6月3日当周

 6月3日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            5月终值          --        51.9
                                                                              
 1330     加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)                 5月          --        50.1
 1400     美国建筑支出                                       4月       +0.8%       -1.7%
 1400     美国供应管理协会(ISM)制造业指数                    5月        50.5        50.7
          美国ISM投入物价分项指数                                       49.7        50.0
  --      美国整体汽车销售(万辆)                             5月       1,510       1,487
               
 6月4日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             6月1日当周          --       -0.9%
 1230     美国国际贸易收支(亿美元)                           4月     逆差410     逆差388
 1230     加拿大贸易收支(亿加元)                             4月       逆差6     顺差0.2
               出口(亿加元)                                              391       404.7
               进口(亿加元)                                              400       404.5
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           6月1日当周          --       +2.7%
 1345     美国ISM-纽约企业活动指数                           5月          --       577.4
 1400     美国IBD消费者信心指数                              6月          --        45.1
       
 6月5日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                           5月31日当周          --       721.4
          美国再融资指数                                                  --     3,723.3
 1215     美国ADP民间就业岗位(万)                            5月    增加16.5    增加11.9
 1230     加拿大建筑许可                                     4月       -3.0%       +8.6%
 1230     美国非农业生产率环比年率                  第一季修正值       +0.7%       +0.7%
              单位劳工成本                                             +0.5%       +0.5%
 1400     美国工厂订单                                       4月       +1.5%       -4.9%
 1400     美国耐久财订单                               4月修正值          --       +3.3%
             扣除运输的耐久财订单                                         --       +1.3%
             扣除国防的耐久财订单                                         --       +2.1%
             扣除飞机的非国防资本财                                       --       +1.2%
 1400     美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                  5月        53.4        53.1
      
 6月6日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1130     美国Challenger企业计划裁员人数(万人)               5月          --      3.8121
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)                6月1日当周        34.5        35.4
             初请失业金人数四周均值(万人)                                 --      34.725
             续请失业金人数(万人)                    5月25日当周       297.5       298.6
 1400     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                      5月          --        50.9
               经季节调整PMI                                            56.4        52.2
  --      美国ICSC连锁店销售                                 5月          --       +2.7%
                     
 6月7日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国非农就业岗位(万个)                             5月    增加16.8    增加16.5
          民间就业岗位(万个)                                        增加18.0    增加17.6
          失业率                                                        7.5%        7.5%
          平均时薪                                                     +0.2%       +0.2%
          每周平均工时                                                  34.5        34.4
          制造业就业岗位(万个)                                       增加0.3        持平
 1230     加拿大就业岗位(万个)                               5月     增加1.5    增加1.25
          失业率                                                        7.2%        7.2%
          全职就业人数(万人)                                              --     增加3.6
          兼职就业人数(万人)                                              --    减少2.36
          就业参与率                                                   66.5%       66.5%
 1430     美国ECRI一周领先指标                       5月31日当周          --       130.7
 1900     美国消费者信贷(亿美元)                             4月     增加125    增加79.7
 
    *6月10日当周

 6月10日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1215     加拿大房屋开工(万户)                               5月          --       17.49
 1400     美国就业指数                                       5月          --       111.7
               
    (完)
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