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亚洲 | 2013年 6月 3日 星期一 07:41 BJT

东京汇市：美元承压，但中国制造业数据提振澳元上扬

此前在周六公布的5月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)从4月的50.6升至50.8，优于市场预期 。中国是澳洲最大的单一出口市场。

“受利多消息推动，澳元今日上午高开，迄今依然表现出众，”道明证券亚太研究主管Annette Beacher说。

同时美元指数 下跌0.1%至83.297。欧元/美元 持平于1.2993。

美元 和欧元兑日圆 均上升0.1%，分别报100.54和130.64。

今日上午稍后将公布中国官方非制造业PMI和汇丰制造业PMI终值。

欧洲和美国的制造业数据以及周五的美国非农就业报告，亦是本周的关注焦点。
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