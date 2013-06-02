东京汇市：美元承压，但中国制造业数据提振澳元上扬

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
此前在周六公布的5月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)从4月的50.6升至50.8，优于市场预期 。中国是澳洲最大的单一出口市场。
“受利多消息推动，澳元今日上午高开，迄今依然表现出众，”道明证券亚太研究主管Annette Beacher说。
同时美元指数 下跌0.1%至83.297。欧元/美元 持平于1.2993。
美元 和欧元兑日圆 均上升0.1%，分别报100.54和130.64。
今日上午稍后将公布中国官方非制造业PMI和汇丰制造业PMI终值。
欧洲和美国的制造业数据以及周五的美国非农就业报告，亦是本周的关注焦点。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。