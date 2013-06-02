《中国报摘》--中国证券报6月3日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--中国证监会主席助理张育军在中国证券投资基金业协会年会上表示，贯彻落实新基金法是行业当前首要任务。基金公司重点要积极稳妥地开展子公司业务，扎实做好债券市场投资，积极推进业务和产品创新，加强专业人才队伍建设。
* 其他:
--截至5月31日，沪深两市共有IPO在审企业666家。国泰君安首次进入IPO在审企业名单，拟在主板上市，目前处于“初审中”。
--万福生科 案和解补偿已涉及9,082个投资者账户，金额达1.44亿元人民币。
--据有关统计，截至今年一季度末，基金管理公司资管规模3.6万亿元、券商资管规模2.8万亿元、信托资管规模8.7万亿元、银行理财余额7.0万亿元、私募证券投资基金管理规模2,000亿元、PE/VC可投资本量5.0万亿元、保险资金运用余额7.0万亿元。
--国家外汇管理局数据显示，5月份分别新批合格境外机构投资者（QFII）额度13.35亿美元，人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度156亿元，合格境内机构投资者（QDII)5亿美元。
--据WIND数据，以当前股价估算，6月份全部A股限售股解禁市值大约为1,271.01亿元，较5月份1,659.71亿元环比下降约23%，是全年的解禁规模较小月份。
--从北京金融资产交易所获悉，截至2013年5月底，北金所累计实现金融资产交易额突破1.1万亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。