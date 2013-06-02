《中国报摘》--中国证券报6月3日

* 头版头条:

--中国证监会主席助理张育军在中国证券投资基金业协会年会上表示，贯彻落实新基金法是行业当前首要任务。基金公司重点要积极稳妥地开展子公司业务，扎实做好债券市场投资，积极推进业务和产品创新，加强专业人才队伍建设。

* 其他:

--截至5月31日，沪深两市共有IPO在审企业666家。国泰君安首次进入IPO在审企业名单，拟在主板上市，目前处于“初审中”。

--万福生科 案和解补偿已涉及9,082个投资者账户，金额达1.44亿元人民币。

--据有关统计，截至今年一季度末，基金管理公司资管规模3.6万亿元、券商资管规模2.8万亿元、信托资管规模8.7万亿元、银行理财余额7.0万亿元、私募证券投资基金管理规模2,000亿元、PE/VC可投资本量5.0万亿元、保险资金运用余额7.0万亿元。

--国家外汇管理局数据显示，5月份分别新批合格境外机构投资者（QFII）额度13.35亿美元，人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度156亿元，合格境内机构投资者（QDII)5亿美元。

--据WIND数据，以当前股价估算，6月份全部A股限售股解禁市值大约为1,271.01亿元，较5月份1,659.71亿元环比下降约23%，是全年的解禁规模较小月份。

--从北京金融资产交易所获悉，截至2013年5月底，北金所累计实现金融资产交易额突破1.1万亿元。(完)