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市场报道 | 2013年 6月 3日 星期一 07:56 BJT

重发-****欧洲经济指标预测--6月3日-6月10日****

(重发以删除标题中的赘字)
    路透6月3日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    * 6月3日当周
    
 6月3日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0730     瑞士瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                            5月        50.9         50.2
 0743     意大利Markit/ADACI制造业PMI                                   5月        46.2         45.5
 0748     法国Markit制造业PMI                                           5月        45.5         45.5
 0753     德国Markit/BME制造业PMI                                       5月        49.0         49.0
 0758     欧元区Markit制造业PMI                                         5月        47.8         47.8
 0828     英国Markit/CIPS制造业PMI                                      5月        50.2         49.8
 2301     英国BRC同店零售销售(较上年同期)                               5月       +1.2%       -2.20%
    
 6月3-7日
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                                   5月       +0.2%        +1.1%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                               +2.5%        +2.0%
    
 6月4日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0830     英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)                      5月        49.6         49.4
 0900     欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                             4月       -0.3%        -0.2%
          欧元区生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                                   +0.2%        +0.7%
    
 6月5日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0743     意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)                   5月        47.5         47.0
 0748     法国Markit服务业PMI                                           5月        44.3         44.3
          法国Markit综合PMI                                                          --         44.3
 0753     德国Markit服务业PMI                                           5月        49.8         49.8
 0758     欧元区Markit服务业PMI                                         5月        47.5         47.5
          欧元区Markit综合PMI                                                      47.7         47.7
 0828     英国Markit/CIPS服务业PMI                                      5月        53.0         52.9
 0900     欧元区区内生产总值(GDP)(较上季)                      第一季修正值       -0.2%        -0.2%
          欧元区区内生产总值(GDP)(较上年同期)                                     -1.0%        -1.0%
 0900     欧元区零售销售(较前月)                                        4月       -0.1%        -0.1%
          欧元区零售销售(较上年同期)                                              -0.8%        -2.4%
    
 6月6日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0530     法国ILO失业率                                              第一季          --       10.60%
 0715     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                               5月       +0.1%         持平
          瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                     -0.6%        -0.6%
 1000     德国工业订单                                                  4月       -1.0%        +2.2%
 1100     英国央行量化宽松规模(亿英镑)                                  6月       3,750        3,750
          英国央行利率决议                                                        0.50%        0.50%
 1145     欧洲央行利率决议                                              6月       0.50%        0.50%
    
 6月7日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0600     德国经季节调整出口(较前月)                                    4月       +0.2%        +0.5%
          德国经季节调整进口(较前月)                                              +0.5%        +0.8%
          德国经季节调整贸易收支(亿欧元)                                            172          176
 0645     法国预算(亿欧元)                                          截至4月          --    赤字310.3
 0645     法国贸易收支(亿欧元)                                          4月                   逆差47
          法国进口(亿欧元)                                                           --       409.00
          法国出口(亿欧元)                                                           --       362.04
 0830     英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)                              4月      逆差36     逆差34.7
          英国全球贸易收支(亿英镑)                                               逆差88     逆差90.6
 1000     德国工业生产(较前月)                                          4月        持平        +1.2%
   
        * 6月10日当周
    
 6月10日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0545     瑞士未经季节调整的失业率                                      5月          --         3.1%
             经季节调整的失业率                                                      --         3.1%
 0645     法国工业生产(较前月)                                          4月          --        -0.9%
 0715     瑞士零售销售(较上年同期)                                      4月          --        -0.9%
 0800     意大利工业生产(较前月)                                        4月          --        -0.8%
                      (较上年同期)                                                   --        -5.2%
 0830     欧元区Sentix投资者信心指数                                    6月          --       负15.6
 0900     意大利ISTAT公共赤字与国内生产总值(GDP)之比                 第一季          --         1.4%
 (完)
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