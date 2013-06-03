中国证券：国泰君安A股IPO申请进入初审，大连银行和中国建材终止审查

路透上海6月3日 - 中国证监会公布的A股首次公开发行(IPO)最新审查情况显示，国内大型券商国泰君安证券公司已向中国证监会递交A股IPO申请，目前处于初审阶段；而此前已递交申请并处于审核过程中的中国建材 和大连银行近日终止IPO审查。

证监会网站显示，国泰君安证券的上市保荐人为中国银河证券 和华融证券，未来上市地点为上海证券所。

国泰君安进入初审阶段，意味着其IPO审核程序正式启动。目前进入证监会审核程序的拟上市券商还有六家，包括国信证券、东方证券、东兴证券、第一创业证券、中原证券和浙商证券。

国泰君安大股东包括上海国有资产经营公司和上海国际集团等，按中国证券业协会最新公布数据，在去年国内证券公司无论总资产，还是营收和净利方面，国泰君安证券均排名第三，净资本排名第五位。

在证监会网站最新公布的终止审查企业名单中，大连银行、中国建材、永煤集团等知名企业均在其中，这意味着这些企业的A股IPO审核程序结束。此前大连银行A股IPO审请处于中止审查状态。