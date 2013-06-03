中国证券：国泰君安A股IPO申请进入初审，大连银行和中国建材终止审查

香港个股：高银地产获控股股东提出私有化建议，涉资高至119亿港元
路透香港3月29日 - 香港中小型发展商--高银地产周三宣布，控股股东兼公司主席潘苏通提出以每股9港元私有化该公司，估计股份加上购股权要约总代价高至约118.7亿港元。
路透上海6月3日 - 中国证监会公布的A股首次公开发行(IPO)最新审查情况显示，国内大型券商国泰君安证券公司已向中国证监会递交A股IPO申请，目前处于初审阶段；而此前已递交申请并处于审核过程中的中国建材 和大连银行近日终止IPO审查。
证监会网站显示，国泰君安证券的上市保荐人为中国银河证券 和华融证券，未来上市地点为上海证券所。
国泰君安进入初审阶段，意味着其IPO审核程序正式启动。目前进入证监会审核程序的拟上市券商还有六家，包括国信证券、东方证券、东兴证券、第一创业证券、中原证券和浙商证券。
国泰君安大股东包括上海国有资产经营公司和上海国际集团等，按中国证券业协会最新公布数据，在去年国内证券公司无论总资产，还是营收和净利方面，国泰君安证券均排名第三，净资本排名第五位。
在证监会网站最新公布的终止审查企业名单中，大连银行、中国建材、永煤集团等知名企业均在其中，这意味着这些企业的A股IPO审核程序结束。此前大连银行A股IPO审请处于中止审查状态。
目前沪深两市共有IPO在审企业666家，其中拟在沪市主板上市的有156家；这较年初逾800家公司排队待审的盛况已有所好转，今年以来已有279家企业撤回IPO申请。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透3月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，LG显示器台湾公司(LG Display Taiwan Co Ltd)已签署一笔2.8亿美元一年期应收帐款让售(AR factoring)融资。
路透上海3月29日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率延续小幅上行，IRS（利率互换）同步小涨，中金所国债期货亦未改弱势；隔夜美债收益率有所反弹，而国内消息面也相对平淡，债市缺乏明显推动因素。