英国经济：企业放款减少，打击改善中的消费者信心

路透伦敦5月31日 - 英国上月企业贷款大幅减少，引发对于经济复苏持续性的质疑。经济复苏此前已协助将消费者信心推至六个月高点。

英国政府和央行担心融资管道不佳，尤其是对中小企业，可能打击经济持续自数十年最糟景况中复苏，而周五的数据显示出问题的严重性。

英国央行周五公布的数据显示，4月企业净借款减少30亿英镑(45亿美元)，较上年同期下滑4%，尽管央行祭出了提振家庭和企业信贷的计划。

经季节调整的数据显示，该月净借款减少12亿英镑，小型企业借款亦下滑。

“数据相当令人失望，”法国兴业银行经济分析师Brian Hilliard称。“让中小企业取得信贷的问题似乎非常棘手，需求面的问题比供应面的问题还大。”

贷款融资计划(Funding for Lending Scheme)自8月上路以来已降低了银行融资的成本，也让抵押贷款更低廉。央行数据显示，抵押贷款金额劲增。

但贷款融资计划对小型企业贷款的影响较小，英国央行上月调整了计划，鼓励银行多进行企业贷款。