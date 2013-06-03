英国经济：企业放款减少，打击改善中的消费者信心

欧元债市：投资者抛售欧债，英国将正式启动退欧程序
分析师指因欧元区经济走强及通胀预估上升是公债收益率上升的主要原因。本周五的数据料将显示，3月欧元区消费者物价增长1.8%，接近欧洲央行的通胀目标。
路透伦敦5月31日 - 英国上月企业贷款大幅减少，引发对于经济复苏持续性的质疑。经济复苏此前已协助将消费者信心推至六个月高点。
英国政府和央行担心融资管道不佳，尤其是对中小企业，可能打击经济持续自数十年最糟景况中复苏，而周五的数据显示出问题的严重性。
英国央行周五公布的数据显示，4月企业净借款减少30亿英镑(45亿美元)，较上年同期下滑4%，尽管央行祭出了提振家庭和企业信贷的计划。
经季节调整的数据显示，该月净借款减少12亿英镑，小型企业借款亦下滑。
“数据相当令人失望，”法国兴业银行经济分析师Brian Hilliard称。“让中小企业取得信贷的问题似乎非常棘手，需求面的问题比供应面的问题还大。”
贷款融资计划(Funding for Lending Scheme)自8月上路以来已降低了银行融资的成本，也让抵押贷款更低廉。央行数据显示，抵押贷款金额劲增。
但贷款融资计划对小型企业贷款的影响较小，英国央行上月调整了计划，鼓励银行多进行企业贷款。
英国经济在2012年大多呈现萎缩，目前则处于脆弱的复苏状态，而英国商会(BCC)周五上修了对经济成长的预估，为金融危机以来首见。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
分析师指因欧元区经济走强及通胀预估上升是公债收益率上升的主要原因。本周五的数据料将显示，3月欧元区消费者物价增长1.8%，接近欧洲央行的通胀目标。
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