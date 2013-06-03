美国个股：苹果加入其他国外品牌阵营，调高在日本的商品售价

路透东京5月31日 - 苹果 周五调高iPads和iPods在日本的售价，为因应日圆贬值挤压获利而要求日本消费者支付更高价格的众多外商中知名度最高的公司。

一些美国企业至少暂时先透过财务对冲工具来因应日圆贬值的冲击，然其他企业则向消费者调高售价。

自从去年11月时任反对党领袖的安倍晋三提出激进货币宽松政策以来，日圆兑美元已经贬值了逾20%。

日本已陷入通缩15年，涨价情况很罕见。一些其他国外品牌也调高商品价格，除了为安倍带来通胀的初步迹象外，也暗示这些企业认为消费者需求强劲到足以承受涨价。

然涨价将必须更加地的普遍，尤其是较低阶的非必需商品，才能显示安倍积极的政策正在协助重振经济。

苹果是日本最知名企业之一，其将iPads在日本商店的售价最多调高了13,000日圆(130美元)。一位苹果商店员工表示，64GB的iPad如今售价为69,800日圆，一天前为58,800日圆。128GB款将要价79,800日圆，调涨前为66,800日圆。

苹果iPod最多涨价6,000日圆，其iPad Mini则调涨8,000日圆。

店里有销售iPhones和iPads的行动电话网络业者软银 及KDDI Corp 则表示，尚未决定是否要调高售价。

日本企业的压力升高，之前这些企业因日圆升值而将生产迁往海外，如今进口商品来销往国内。

Panasonic 家电事业主管Kazunori Takami周四对投资者表示，如果日圆兑美元汇价贬至105日圆以上，其公司将必须考虑把销往国内市场的洗衣机等家电的生产迁回日本。

然对一些企业来说，日圆走弱是有利的。卡特彼勒(Caterpillar)从日本出口大量的设备，上个月就表示，“日圆贬值带来成本效益。”(完) (编译 戴素萍 审校 王洋)