《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月3日

*工商时报：

--全球最大记忆体厂三星电子 因为优先供货给自家行动装置及Ultrabook，6月起将全面减少DRAM及NAND供货，加上中台湾昨日发生地震，包括瑞晶、华邦电 、南科 、华亚科 等DRAM厂均受影响，2Gb DDR3现货价飙上1.81美元新高价。包括威刚 董事长陈立白在内的业界人士均认为，记忆体旺季行情已提前在6月引爆。

--中台湾地牛翻身，中科及南科园区因为离震央较近，震度介于4-5级间，因此在两地设厂的台积电 、联电 、友达 、群创 、瑞晶、华邦电 等业者均受波及，而竹科同样受到地震影响，晶圆双雄及面板双虎在竹科厂房也受影响。不过，业者均表示，生产线只有部份机台当机或少量破片，影响十分有限；而竹科及南科管理局则表示，供水供电均正常，并未接获厂商任何重大损害通报。

--自由经济示范区准备起跑了。台湾港务公司6月中下旬将邀集国内3C货主及物流业者，合资5亿台币成立台湾国际物流子公司，港务公司股权不逾50%，推动多国拆并柜等运筹业务，锁定大陆、东南亚揽货，扩大中转业务，与星、港、釜山等亚太港口一争长短。

--台湾人寿 最快一年内将加入金控或找人合组金控。台寿董事长朱炳昱透露，金融业要单打独斗的相对难度较高，因此希望以龙邦兴业握有的40%台寿股权，加入现有金控，或与银行合组金控，且目前已锁定金控积极洽谈。

*经济日报：

--金管会扩大大陆合格境内机构投资者(QDII)来台投资对象，一口气开放大陆保险业及银行业QDII来台投资，即日起生效，搭配本月QDII额度的提高，将为台股注入新活水，可望掀起另一波QDII投资热潮。

--继松绑寿险业资金投入BOT案后，行政院将介入排除寿险业资金投入长期照护产业障碍，包括检讨修正〞老人福利法〞等相关法令，开放以营利组织形式与公司法人，经营老人长期照护等社会福利机构等。

--大陆银监会日前同意开辟福建省为台资银行〞同省设支行〞特区，这是大陆替台资银行量身打造的开放措施，生效后台资银行只要到福建省设分行，就可以在省内各城设支行，不受外银仅准设同城支行的限制，有助台资银行加速在大陆扩点及拓展业务。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。