《香港报摘》--其他报纸重要消息6月3日

*明报

--会德丰 公布，委任该公司主席吴光正35岁的次子吴宗权为公司董事及常务董事，7月1日生效。

--瑞信董事总经理兼环球股票研究主管Kevin Lyne-Smith预计，美国今年内不会加息，美联储宽松货币政策亦不会退市，但债券已非投资首选，寻求高回报的资金正由债市流入股票。

*星岛日报

--受商交所事件困扰的行会成员张震远日前辞去所有公职，当局需要另觅市建局主席人选。盛传是考虑人选之一的古谘会主席林筱鲁，已表明无暇兼任该职位；另一人选、刚卸任局方非执行董事的陈家乐，亦对该职兴趣不大。

--启德邮轮码头下周三(12日)启用。早在2006年来港的歌诗达邮轮，属全球最大的邮轮公司嘉年华集团，旗下“维多利亚号”亦已落实明年2月访港，停泊启德邮轮码头。

--政府卖地步伐增速，港铁朗屏(南)站将于今天截标，虽然附带发展限制，但项目规模适中，料仍可吸引大中小型发展商竞逐，市场估值楼面尺价介乎约3,300至4,000港元。

--香港公司GMI计划生产全电能单层巴士，与比亚迪 等内地厂，争夺专利巴士公司定单。GMI董事总经理卢炽培表示，该公司组装的混能小巴，已在路面试行，现时正交给政府部门验车，预计可以在今年7、8月间正式投入服务。

*苹果日报

--消息透露，金融管理局近期透过银行公会，向成员行发出初步谘询文件，对放宽七种主要货币合约的集中风险(concentration risk)计法，寻求业界意见。

--中银 今年3月率先重推定按。其按揭业务主管伍爱施表示，若见巿场有需求，会加推更长年期定按；随着加息周期迫近，她不排除未来若资金成本上升，会上调新造定按息率。

--卡姆丹克太阳能 主席兼首席执行官张屹透露，为免受到政治贸易战影响，加上马来西亚的电费以至劳动成本较中国便宜，集团正将生产基地扩展至马来西亚，当地新厂房正在兴建，料明年开始投入生产；长远而言有机会超逾中国的产能。

*东方日报

--受惠台湾开放人民币业务，上海商业银行资金营运处总监兼候补行政总监黄冠球期望，该行今年涉及两岸的人民币贷款，可占整体贷款的两成比重，并透露该行今年内有意成立合资公司抢滩前海。

--离岸人民币(CNH)拆息定价即将推出。消息指，财资市场公会(TMA)将于本月24日正式推离岸人民币拆息定价。市场人士料，参考拆息定价的金融产品短期内将高速增长，未来发债体可发行更长年期浮息离岸人民币点心债。

*文汇报

--据统计，在6月至7月间，至少有13家公司希望于本港上市，集资超过300亿港元。若不出意外，当中和谐汽车和五洲国际将于6月13日挂牌．而中生技术或有希望成为6月中集资最多的企业。

--华侨城(亚洲) 公布，旗下成都华侨城欢乐谷全新二期项目正式开园。二期项目开园后，园区面积扩大至近51万平方米，并加入多项国内首创的室内游乐项目，进一步带动旅客及收入的增长。

*大公报

--广汽集团 副总经理郑衡透露，受销售回暖影响，广汽丰田今年销售目标剑指27.5万台，前五月汽车总销量已达10.5万台，同比增约10%。

--星展财资市场部执行董事王良享表示，随着中国经济增速在下半年逐步加快，将对商品价格有正面帮助，基于澳元作为商品货币，自然是得益者。 (完)