新闻稿：中国5月非制造业商务活动指数为54.3--国家统计局

(以下为中国国家统计局和中国物流与采购联合会6月3日发布的非制造业商务活动指数新闻稿全文)

2013年5月，中国非制造业商务活动指数为54.3%，比上月回落0.2个百分点。

分行业看，服务业商务活动指数为52.3%，比上月回落0.2个百分点，其中装卸搬运及仓储业、零售业、航空运输业、批发业、租赁及商务服务业等行业商务活动指数位于临界点以上，企业业务总量增长；居民服务及修理业、生态保护环境治理及公共设施管理业、邮政业、住宿业、餐饮业等行业商务活动指数低于临界点，企业业务总量减少。建筑业商务活动指数为62.2%，比上月回落0.2个百分点，继续位于临界点以上。

新订单指数略高于临界点。新订单指数为50.1%，比上月回落0.8个百分点，降至临界点附近。分行业看，服务业新订单指数为49.2%，位于临界点以下，比上月下降0.6个百分点，其中装卸搬运及仓储业、互联网及软件信息技术服务业、航空运输业、租赁及商务服务业、零售业等行业新订单指数位于临界点以上，市场需求有所增长，居民服务及修理业、餐饮业、铁路运输业、道路运输业等行业新订单指数低于临界点，市场需求有所下降；建筑业新订单指数为53.4%，比上月回落1.6个百分点。

中间投入价格指数回升。中间投入价格指数为54.4%，比上月上升3.3个百分点，表明非制造业企业在生产经营过程中的中间投入价格升幅加大。分行业看，服务业中间投入价格指数为54.7%，比上月上升3.3个百分点，除航空运输业外，其他行业中间投入价格指数均位于临界点以上。其中装卸搬运及仓储业、互联网及软件信息技术服务业、水上运输业等行业中间投入价格指数较高，企业生产经营成本增长较快；建筑业中间投入价格指数为53.3%，比上月上升3.2个百分点。

收费价格指数重回临界点以上。收费价格指数为50.7%，比上月上升3.1个百分点，表明非制造业企业的销售或收费价格提高。分行业看，服务业收费价格指数为50.5%，比上月上升3.8个百分点，其中租赁及商务服务业、零售业、装卸搬运及仓储业、互联网及软件信息技术服务业等行业收费价格指数高于临界点，航空运输业、住宿业、居民服务及修理业等行业收费价格指数低于临界点；建筑业收费价格指数为51.5%，比上月上升0.6个百分点。

业务活动预期指数继续处于高位。业务活动预期指数为62.9%，比上月上升0.4个百分点，继续位于较高景气区间，表明非制造业企业对未来3个月市场预期保持乐观。分行业看，航空运输业、房屋建筑业、生态保护环境治理及公共设施管理业等行业业务活动预期指数位于70%以上的高位；仅居民服务及修理业业务活动预期指数低于临界点。(完)

欲览更多信息，请点击中国国家统计局网站链接(here) (整理 乔艳红; 审校 曾祥进)