《外汇专栏》政策前景令英镑魅力大打折扣

(本文作者是路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley

路透伦敦5月31日 - 英镑兑美元 看来可能会下跌，因英国和美国的货币政策前景正在改变。

即将上任的英国央行总裁卡尼很可能会试着说服其新同事进一步宽松货币政策，即使美国联邦储备理事会(美联储/FED)考虑放慢其资产买进的脚步。

英国央行迄今没有选择扩大其3,750亿英镑的政府公债买进规模。但这并非事情的全部。

英国央行已延长其融资换贷款计划，该计划支持对英国房市的信贷提供，以期刺激英国经济。

卡尼将于7月1日出任英国央行总裁，他可能也会一如美联储的作法，提供长期利率将保持低位多久的指导方针，藉此来让货币政策更为宽松。

相比之下，美联储官员则开始讨论降低资产买进脚步的可能性。在美联储超宽松货币政策中，买债计划是重点之一。

在这样的背景下，美国10年期公债收益率 较英债 的利差已从本月初的42个基点扩大至65个基点。

那些考虑在当前水准下是否要持有英镑而非美元的投资者，将需要很强的宏观经济面支撑因素，才能战胜美债收益率升高的优势。

鉴于近来美国经济报告通常要强于英国数据，这可能是一大挑战，特别是对那些对利差高度敏感的央行储备经理而言。

投资者可能也倾向于缩减英镑部位，或者等到他们更明确卡尼掌舵的英国央行对货币看法后，再来买进英镑。

太平洋投资管理公司(PIMCO)曾表示，卡尼可能希望英镑兑美元下跌，或许贬至1.37，因为这是提振英国经济的方式之一。

在这样的情况下，投资人将怀疑英镑还有多少升值空间，自3月中以来英镑已升值约2%。