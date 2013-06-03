路透调查：布兰特原油价格料持续下滑，与美国原油价差缩窄

* 布兰特原油2013年均价料为107.60美元，低于2012年的111.70美元
* 美元轻质原油2013年均价料为94.70美元，2012年为94.15美元
* 2013年布兰特原油对美国原油平均溢价料为12.90美元
记者 Koustav Samanta 编译 王冠中
路透5月31日 - 周五公布的路透调查显示，布兰特原油价格今年和明年将进一步下滑，因中国经济成长的不确定性以及欧洲经济前景低迷抑制需求，且石油供应情况改善。
路透对30位分析师所做的每月调查显示，2013年北海布兰特原油期货 平均价格料为每桶107.60美元，低于今年至目前为止的均价108.89美元，也远低于去年均价111.70美元。
“我们预期油价下滑趋势将会继续，因产出增加幅度(主要是非OPEC和伊拉克产出)未来几年将持续超越需求增长幅度，”荷兰银行分析师Hans van Cleef称，他预期布兰特原油2013年均价为每桶105美元。
美国原油今年均价料为每桶94.70美元，较今年到目前为止均价高出约0.70美元，且略高于2012年均价94.15美元。
“油价的主要下档风险仍在于中国复苏较预期疲弱，这点对布兰特原油的影响较大，另一个风险是美元迅速升值，”澳洲国民银行分析师Vyanne Lai称。
布兰特原油对美元原油溢价CL-LCO1=R今年料在12.90美元，2014年降至9.60美元，因美国输油管路设施改善，可更快地将油输往炼厂，缓解库欣的瓶颈。
布兰特对西德克萨斯中质油(WTI)今年至目前为止平均溢价为14.75美元，5月13日触及7.65美元的低点，为2011年1月20日收在6.99美元以来最低。
“我们预期2013年全年布兰特-WTI平均价差约每桶10美元，只要受到运输成本所支撑，运输成本主要由铁道运输影响，”Natixis的Abhishek Deshpande称。
“到2014年，我们预期油管运输量增加，可能将价差进一步缩窄至每桶5-7美元。”
调查预估，布兰特原油2014年均价料为每桶106.50美元，2015年为105.50美元。
有15名分析师预估布兰特原油2013年均价高于预估中值的107.9美元。仅有Capital Economics预估今年布兰特原油均价低于100.00美元。Raiffeisen Bank of Austria的预估最高，达到114.25美元。(完)
(译文审校 李爽)