港报财经评论：美股夏日多吹淡风--信报6月3日

美股夏日多吹淡风/ 习广思

金融市场两极化，资产泡沫化叫投资者愈发贪婪，原本被视为保守的资产，价格升至历史高位，其实来自于贪婪资金的贡献。有些投资者趋向保守，原因是对金融海啸心有余悸，他们不愿再投身波动的股市，更乐于收取低微的利息回报。第三批iBond将在明天发售，相信又会掀起认购热，朗廷酒店 IPO不保证有钱赚，但iBond挂牌有机会升3%至4%，保证不会潜水。第一批iBond上市掀起炒风，因为当时通胀高达6%水平，如今回报降低，需求却无减，皆因两年间所有收息资产价格急涨，收租回报亦不过是3%至4%。iBond应该买，难怪有人提议全家总动员认购，但则不认同它是好产品。

iBond上市是好心做坏事，提供了即日套现的流通性，令许多人忘记了它收息抗通胀的本质，成就了十级安全的市场炒作，如果不在第一日套现，便必须持有至到期。值得一提的是，朗廷生不逢时，上周上市时遇上高息房托大洗仓，股价跌至4.39港元，该股2013年的预期息率近7厘，对一众仍希望收高息的投资者而言，仍不失收集价值。市场资金没有大变化，塘水滚塘鱼，资金追逐少量被看好的股票，绩优股、当炒股升得急也回得急，恒指无法摆脱疲态，强势股要突破需时。同时，投资者也需要调整心态，跳出指数的框框，在市场发掘个股，或跟随板块轮动。

恒指5月虎头蛇尾，反弹至23,500点止步转弱，如今在22,500点即50天及150天线水平争持，但外围有退市忧虑，相信6月份难有大突破。周五晚外围气氛薄弱，高处有寒意，恒指6月份夜期炒低水近300点，后市再试22,000点或200天线的机会不低。联储局主席贝南奇的一番话，为环球股市制造了极不明朗因素，如今股债汇市都因退市而处于混沌状态，大家都看不清楚，大家都在等贝南奇表态。中港股市对退市的反应较美股还要大。说穿了，只因投资者对中国失去信心，中港股市若要好转，还视乎习李的改革政策会否在未来两至三个月出现更明朗的讯号。炒股不炒市知易行难，但这确实是现时的市场玩法。行业板块中，新能源股份当炒，因受惠于未来改革的大方向，其次就是与科技相关的股份。投资者也可于落后板块寻宝，例如航运股、机械设备股，或者趁调整吸纳内房股、濠赌股及券商股。

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澳元或扭转近期弱势/ 苏子

据CFTC最新公布的期货仓位报告显示，目前美元的净长仓已到达2007年以来的最高水平，但投机者却未见加码抛售被视为必跌无疑的日圆！报告显示，日圆净短仓已减少3.3%，这反映市场在近日日本股市大幅波动及日债息率上升后，已不敢过分看淡日圆的短期走势了。事实上，目前正有不少投资者更希望日圆进一步走高，令他们能有更佳的价位伺机入市建立日圆短仓或趁低买入美元兑日圆。分析员估计，稍后美元兑日圆或跌至97甚至更低水平才重拾新的上升浪；但会否正正因为有不少投资者正期待美元兑日圆出现较深的调整市后才再建立长仓，反而引发日圆调整浪随时结束，并再创出今年新高？值得留意。

CFTC报告同时显示，目前投机者持有澳元净短仓的数额已急增至去年6月以来的最高水平；至于欧罗的净短仓亦增加至六个月新高。故相反理论若能在本周发挥作用，宜留意澳元及欧罗整体走势会否在本周明显走高，令美元的净长仓减少及澳元兑美元走高，并因此令以日圆作为融资货币的利差交易活动再度升温，使澳元兑日圆及欧罗兑日圆可以在本周见底回升之余，亦成功使美元兑日圆扭转自上月23日开始的下跌浪。

上周五澳元兑美元虽然以大阴烛跌至0.96关口以下收市，但由于当天的低位0.9545仍高于上周三的0.9524，9天RSI自上月17日触及11.70的严重超卖水平后便已见底回升，出现了底背驰利好讯号。因此，本周早段澳元兑美元若未能继续向下考验0.95心理关口，反而升回上周五的0.9684高位以上波动及收市，预料上述的底背驰利好讯号可发挥作用，使澳元兑美元可以扭转近期的大弱势。

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