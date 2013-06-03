港报财经评论：压仓底要有内房股--经济日报6月1日

压仓底要有内房股/ 林瑞芬

内房壳股近月热炒到飞起，个个内房企业都想在港插旗，最主要多一条融资渠道。这类股份，于未有具体资产注入前，炒升炒跌，无谱可言，亦无从分析，愿者上钓吧！且看恒力商业地产 昨早扯上5.37港元高位，但后被质低收4.48港元，散户实在是无所适从！对可掌握的已上市内房股，低吸还是较心安理得些！压仓底，认为一定要有内房股，随着经济疲弱增长，中国内地对进一步严厉调控楼市的空间有限，目前期待房产税的试点扩围落实，靴子落地，去除不明朗因素而触发市场再垂青内房股。

中国海外 周内公布，斥资28亿港元回购西安、青岛以及渖阳项目30%、30%及31.85%权益，参考资料，集团是于三年前以12亿港元出售三项股权。据大摩援引物业顾问戴德梁行专业评估，对上述三个项目估值为115亿港元，符合该行估算的111亿港元。大摩估相关项目的内部收益率约17%，基金回报合理，收购限制资产净值增生。不过，收购有助提升集团公平值约14.58亿港元，并将于今年上半年业绩中确认，有助管理层完成今年纯利按年增长20%的目标，维持盈利增幅。达标力强，龙头优质管理之势，中国海外确是在内房股中较令投资者持货安心之股份，22港元为理想入市位，目标25港元至26港元，20.5港元止蚀，昨收23.15港元。想进取些收集中型内房股，建议留意融创中国 ，早前公布首四个月累计合约销售额112.9亿港元，按年升1倍，计入预订的合同金额33亿港元，累计销售达145亿港元，为全年销售目标额450亿港元的32%；销售面积60万平方米，按年升70%；每平方米均价18,817港元，按年升18%。

集团计划下半年集中推售，21%的项目在上海、20%在天津、16%在北京、11%在重庆，其余在江苏及浙江等地，地域分散，相信发展商于一线城市定价仍具灵活性，受北京限价政策的打击料不大。据花旗5月发表的报告认为，融创中国销售额增长具持续性，毛利率亦合理维持在33%至35%，加上资产负债表稳健，于上述基础支持下，仍有收购空间令业务维持高增长。花旗对融创现时预估每股资产值高达13.18港元，第一上海 亦估有11.47港元，现价5.59港元计算，资产值折让高达51%。另按彭博综合预测，截至2013年底每股盈利料增长34%至1.168元人民币，预测PE不足4倍，被严重低估，只要第三季始销售数据有所支持，支持盈利增长兑现，现价之疲弱正为投资者提供良好买入机会。

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国指整固，六月守10,000/ 余少文

国企指数五穷月先升后跌，料大市踏入六绝月会继续整固，有机会见10,000点，若然中国在6-7月间公布城镇化规划，则大市有机会提早结束调整。中国内地股市昨日先升后跌，上证综合指数跌0.7%，险守2,300点；沪深300指数则跌1%，收2,606点，累及国企指数全日跌90点或0.8%；收10,599点，成交额增加至181亿港元，国指三连跌下，成交额亦一日大于一日，似乎牛熊分界线有机会失守。而红筹指数逆市升6点，报4,365点，由一众老牌红筹股和内房股支撑，成交额增加至71亿港元。

自2000年以来的5月市况是升多跌少，最近十年也是升跌参半，今个5月份最后都以下跌收场，全月下跌318点，整个月走势是先升后跌，表现令人失望。展望六绝月，历史情况跟5月相似，2000年以来的6月市况七升六跌，最近十年又是升跌各半，最近三年更录得6月三连跌走势，希望今个6月不会出现四连跌，而是大逆转。6月能否出现突破，要看中国政策，预期出台的政策会有扩大房产税试点，市场焦点在于扩大的内容身上，目前共识是增量，增量中又会涉及存量，即在试点城市内购买新房产，房产税征收范围将包括购房者或家庭存量住房。若然落实，或多或少会打击居民增购房产需求，不利于内房股。但内房股表现仍逆市上升，或是中国只是扩大房产税试点而不是全国实施，政策温和下，只会对个别城市房地产市场带来影响而已。

另一可能出台政策是城镇化规划，由于市场揣测新型城镇化规划金额可能高达40万亿元人民币，一旦出台，势必刺激经济反弹，涉及基建、建筑等行业会受惠，也可能是内房股近期相对硬净原因之一。高盛昨日一份报告亦预期大市短期处于拉锯，因为经济处于周期性回落，但改革的期望和进程又可能在6月至7月公布新型城镇化蓝图，长线则相信改革会扮演推动股市上升的重要角色。高盛因应基建投资的上升，调高建筑服务业的投资评级，由中性上调至增持，并维持证券、银行、水泥等增持评级，惟下调保险业至中性，煤炭、钢铁和化工等则维持减持建议。与此同时，该行维持沪深300指数今年2,800点目标，目标2013年预测PE为10.5倍，跟沪深指目前10.3倍PE相若，沪深指昨日收市跟目标的潜在上升空间只有7.4%，但指数要升至这水平的路会是震荡。

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