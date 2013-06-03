全球债市：PIMCO预期欧洲主权债将再遭减计，因经济迟迟未能复苏

Balls称，意大利选举和塞浦路斯金融崩溃后，市场的反应出人意料的平静；这让欧洲央行有更大的空间尝试更加激进，且对投资者更为不利的措施。

多数同业对手认为，欧债危机扩散风险的下降，是买入欧元区主权债的信号；不过PIMCO认为，中期内发生大规模债券重组的可能性实际上增加了。

自欧债危机高峰以来，退休基金和其他机构投资者已经大幅削减了跨境债券持仓，转而青睐国内公债。这说明就算是发生了债券价值减计，也仅是局限在某一国家，而不会演变为席卷整个系统的事件，因为后者可能导致欧元区解体。

“我们认为塞浦路斯危机是个相当重大的事件，但市场已经看穿了其本质，”Balls指出，“如果该国将有保存款也纳入减计范畴，那么我们就会认为所有人都难逃一劫。”

Balls建议投资者不要追逐依赖央行为刺激经济增长而干预市场的相关资产，同时质疑依据相对回报，而非绝对回报来选择资产是否明智。