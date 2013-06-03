《交易视点》中国资金面本周将大幅缓解，IRS长端维持缓缓上涨格局--广发银行

路透上海6月3日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报预期，本周资金紧张状况大幅缓解，R007逐步下降；债券短端收益率上行动力不足，长端方面，利率受到外围面的影响，抬升条件充分，若国内基本面契合，则上涨是大概率事件。

IRS短端利率上行动力有限,长端维持缓慢上涨格局。建议交易资金可配置短端国债，保持组合久期谨慎原则。

**本周资金面逐步改善**

上周债券和IRS收益率的变动主要是在资金状况由松到紧的背景下，局部受到外围国债收益率显着上涨和国债一级发行利率的影响。债券成交主要集中在5年以下的短端，长端成交清淡，5年期国债收益率上涨幅度较大，其他期限收益率保持稳定；

IRS短端利率先降后升，长端则出现较大幅度上涨。上周初资金需求开始缓解，但周终资金再次紧张，主要由于月终最后两天资金需求爆发，缴税和跨月资金需求令市场承压。上周R007整体波动较大，在周中回落至4.0以下后再度冲高，但回购利率的暂时高位对短端的利率推动作用有限。周六汇丰PMI较低的市场预期以及月初资金面回归平衡预期都令收益率上行动力不足。

本周市场资金面预计将会逐步改善，官方制造业数据公布后带给市场的影响将逐步消化。回购利率的水平会逐渐恢复至4.0以下，推动短端利率向下回调，但下行空间有限，甚至可能会在短暂下行后出现上涨的现象。

**IRS长端维持缓慢上涨格局**

上周初市场资金面的整体紧张形势有所缓解，但由于需求端的不稳定导致货币市场回购利率波动较大， R007的波动区间在3.50到4.80，幅度较大，主要原因是周初资金需求压力的缓解，仍然存在的缴款效应以及周终与月末交叉导致的跨月资金需求。

央票和正回购较前一周适量增加，实现小量净回笼170亿，预先对冲本周即将到期投放的大量流动性。本周公开市场到期2020亿，考虑到资金面需求的减弱，我们认为流动性回收可能会有较大增量，保证资金供求的稳定。

上周二级市场成交仍较为清淡。利率债中短端收益率小幅回调后上涨，3个月央票成交在2.92，与上周保持平衡，3年期国债收益率降到3.045后反弹至3.06%，5年国债收益率出现大幅上涨，原因在于一级市场带动、外围国债收益率大涨后IRS 长端上涨的拉动效应，3*5的利差上升的回归需求也是其中一个重要原因。长端交投稀少，收益率保持平稳。

上周市场卖盘的力量整体较强，但是受制于基本面仍然弱势以及资金面紧张逐步缓解预期条件下，收益率上行推动力有限。我们预计本周短端的走势将取决于央行对冲的力度，周六制造业数据的公布可能会决定央行的公开市场操作的微调。

上周IRS成交相对活跃。repo IRS短端随资金宽松下行后冲高，全周上下波幅达7bp左右，长端则是一直表现为上升状态，周二欧美债券收益率大涨以及周终资金利率大幅提高对长端拉动效应明显，维持在3.53%附近。

本周repo IRS短端仍将保持在3.30%附近，主要在于本周的到期投放量和资金需求的减弱，目前的公开市场操作风格主要是保证资金供求的稳定性。长端的走势较大程度上受到外围面影响以及国内经济基本面数据的影响，维持缓慢上涨的格局。(完) (发稿 徐永 审校 曾祥进)