《中国债券市场每日交易备忘》--6月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国人民银行70亿元人民币三个月期央行票据上午招标，市场预期中标收益率2.9089% 国开行不超50亿元一年浮息(三个月Shibor基准)增发债9:30-10:30招标，利差预测均值-59基点(bp) 国开行 不超50亿元三年浮息(三个月Shibor基准)增发债9:30-10:30招标，利差预测均值-9bp 国开行不超50亿元五年浮息(三个月Shibor基准)增发债9:30-11:10招标，利差预测均值5bp 国开行不超50亿元七年浮息(三个月Shibor基准)增发债9:30-11:10招标，利差预测均值17bp 国泰君安证券30亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，工商银行和建行等承销 华润医药控股10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和建设银行主承 中国复合材料集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 七匹狼 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 厦门翔业集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中金公司和建设银行主承 玖龙纸业（太仓）5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行和国开行主承 华晨汽车集团控股10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，国开行和光大银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 兖州惠民城建投10亿元八年期固息债1380207，票面利率5.9% 江阴市新国联投资4亿元两年期固息债1382293，票面利率4.7% 韵升控股集团5亿元一年期短融041354033，票面利率5.1% 广西西江开发投资集团3亿元一年期短融041356019，票面利率4.46% ============================================================================ 三、缴款： 北京热力集团10亿元一年期短融 光大证券 25亿元三个月期短融 佛山公用事业控股3亿元一年期短融 北京热力集团10亿元五年期中票 溧水县城镇建投10亿元七年期固息债1380208，票面利率5.80% 华盛江泉集团6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380210，票面利率6.7% ============================================================================ 四、还本付息： 中国人民银行1,100亿元三年期央行票据1001047到期兑付，票面利率2.68% 大唐集团50亿元九个月期超短融011211002到期兑付，票面利率3.95% 国信证券30亿元三个月期短融071311001到期兑付，票面利率3.80% 中国证券金融股份公司30亿元三个月期短融071305001到期兑付，票面利率3.79% 深圳机场 2亿元一年期短融041264015到期兑付，票面利率3.82% 青海庆华矿冶煤化集团5亿元一年期短融041256016到期兑付，票面利率5.16% 江苏裕廊化工2.5亿元一年期短融041252019到期兑付，票面利率6.98% 财政部295亿元五年期固息国债090010付息，票面利率2.26% 常州高新开发区总公司15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980100付息，票面利率5.20% 成都工业投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980101付息，票面利率5.08% 广东核电集团30亿元五年期中票0982079付息，票面利率3.71% 国开行200亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)120225付息，基本利差0.46% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国人民银行行长周小川表示，中国有关部门已关注到国际资本的大量流动并着手进行监测，中国不会通过 竞争性的货币贬值来提高自己的竞争力。 --上海证券报周二报导称，深圳证券交易所近日向券商下发相关通知，允许开展中小企业可交换私募债券试点 业务，即持有上市公司限售股的中小企业可以通过发行此类债券，并约定在限售股解禁后换股，或者还本付息。 6/5发布5月汇丰服务业PMI 6/8海关发布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差为181.6亿美元) 6/9国家统计局公布5月工业品生产者出厂价格指数(PPI) (4月为-2.6%) 居民消费价格指数(CPI) (4月为2.4%) 固定资产投资(不含农户) (1-4月为20.6%) 社会消费品零售总额 (4月为12.8%) 工业增加值 (4月为9.3%) 房地产投资和销售情况月度报告 6/18统计局发布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/20公布6月汇丰制造业PMI初值 (5月为49.6) 6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润 (1-4月为11.4%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴； 审校 康熙泽/吴芳)