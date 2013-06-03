台湾货币市场：期底银行回补积数，资金宽裕令短率稳于低位

* 期底银行回补积数
* 银行资金仍充裕
* 短率大致不变
记者 高洁如
路透台北6月3日 - 台湾银行间短率周一大致稳于低位。由于上周五单日超额准备暴涨至逾1,000亿台币，尽管今日为本提存期底最后一个交易日，但银行的资金仍然相当充裕。
银行的资金调度人员表示，部分的大型银行因税款入帐，月底前资金流入明显，回补积数之下，令单日的银行准备数字暴冲。此外，今日不但有所得税款将缴入台湾银行，也是期底最后一日，估计午后的资金流动变化将会加剧。
“比起上周五，今天虽然是期底，但是资金松多了。”一位民营银行调度人士说。
不过，另一位资金调度人员也说，今日市场资金虽多，但需求也有上扬，午后可能还会有一波资金流动。
财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日、14日及28日，根据去年的经验，7日将有600余亿台币转交台银，14日约是10余亿台币，28日仅1亿多台币；而信用卡缴税由金融机构直接缴入国库时间在6月7日，去年信用卡缴税金额约430亿台币。
营业事业所得税各银行代扣税款入台银的时间订为6月3日，台银皆在收款隔日转缴国库；去年营所税5月底自缴金额约为2,000亿台币左右。
本地时间12:00：
**台币兑美元 走升1.12角报29.948。
**台股 跌0.43%，报8,219.71点；成交量 报514.89亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.386-0.400%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.43%，上日在0.38-0.44%。
**短票持平**
在短票市场方面，资金调度人员表示，提存期最后一日，市场票源不多，大型银行仍出来买票，整体短票市场利率变化不大。
今日短票利率大致在0.68-0.69%，同于上日。
台湾央行周一存单到期金额2,786.55亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额1兆(万亿)3,672.55亿台币，本周余日的存单到期情况为：周二4,195.20亿、周三1,662亿、周四4,191.6亿、周五837.2亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为1,132亿台币，累积至周日超额准备为4,597，加计前期1%的超额准备为5,428亿台币。
**债券RP利率靠向区间低档**
债券市场附买回(RP)成交利率向区间低档调整。在经历上月底不太有感觉的缴税紧缩效应后，市场预料本月资金状况可能更加宽松，有部分证券商将公司债RP利率向低端调整，但多数仍维持在既有水准不变。
一大型证券商资金调度人士表示，由于上月底的缴税紧缩效应不明显，且明日进入新一旬提存期，银行将可负数操作，找券需求会更加明显，因此今日无论公司债到期续做或是新做，RP利率一律调低1个基点至0.72%。
另一证券商交易员则表示，今日是将偏区间高点的公债RP利率，藉由到期往低档调整。至于公司债利率则没有变动。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间于上周走低至0.55-0.61%，今日维持不变；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%。(完)
(集体采写 董永年; 审校 杨淑祯)