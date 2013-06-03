台湾货币市场：期底银行回补积数，资金宽裕令短率稳于低位

* 期底银行回补积数

* 银行资金仍充裕

* 短率大致不变

记者 高洁如

路透台北6月3日 - 台湾银行间短率周一大致稳于低位。由于上周五单日超额准备暴涨至逾1,000亿台币，尽管今日为本提存期底最后一个交易日，但银行的资金仍然相当充裕。

银行的资金调度人员表示，部分的大型银行因税款入帐，月底前资金流入明显，回补积数之下，令单日的银行准备数字暴冲。此外，今日不但有所得税款将缴入台湾银行，也是期底最后一日，估计午后的资金流动变化将会加剧。

“比起上周五，今天虽然是期底，但是资金松多了。”一位民营银行调度人士说。

不过，另一位资金调度人员也说，今日市场资金虽多，但需求也有上扬，午后可能还会有一波资金流动。

财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日、14日及28日，根据去年的经验，7日将有600余亿台币转交台银，14日约是10余亿台币，28日仅1亿多台币；而信用卡缴税由金融机构直接缴入国库时间在6月7日，去年信用卡缴税金额约430亿台币。

营业事业所得税各银行代扣税款入台银的时间订为6月3日，台银皆在收款隔日转缴国库；去年营所税5月底自缴金额约为2,000亿台币左右。

本地时间12:00：

**台币兑美元 走升1.12角报29.948。

**台股 跌0.43%，报8,219.71点；成交量 报514.89亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.386-0.400%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.43%，上日在0.38-0.44%。

**短票持平**

在短票市场方面，资金调度人员表示，提存期最后一日，市场票源不多，大型银行仍出来买票，整体短票市场利率变化不大。

今日短票利率大致在0.68-0.69%，同于上日。

台湾央行周一存单到期金额2,786.55亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额1兆(万亿)3,672.55亿台币，本周余日的存单到期情况为：周二4,195.20亿、周三1,662亿、周四4,191.6亿、周五837.2亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为1,132亿台币，累积至周日超额准备为4,597，加计前期1%的超额准备为5,428亿台币。

**债券RP利率靠向区间低档**

债券市场附买回(RP)成交利率向区间低档调整。在经历上月底不太有感觉的缴税紧缩效应后，市场预料本月资金状况可能更加宽松，有部分证券商将公司债RP利率向低端调整，但多数仍维持在既有水准不变。

一大型证券商资金调度人士表示，由于上月底的缴税紧缩效应不明显，且明日进入新一旬提存期，银行将可负数操作，找券需求会更加明显，因此今日无论公司债到期续做或是新做，RP利率一律调低1个基点至0.72%。

另一证券商交易员则表示，今日是将偏区间高点的公债RP利率，藉由到期往低档调整。至于公司债利率则没有变动。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。