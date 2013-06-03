中国货币市场：主要回购利率维持高位，月初存款流失资金面仍偏紧

路透北京6月3日 - 中国银行间市场周一质押式回购利率 隔夜涨七天跌，但仍维持高位。市场人士表示，上月末存款冲高后，今日起开始走款，资金在途时需求量仍偏大，供略不应求；七天与隔夜品种利差过小，机构融出意愿不足。
“资金需求挺旺，供给偏少，资金有点紧，不过还不是特别紧，”北京一国有银行交易员称，“存款回落，在途，各家不会匡出那么多的钱出，需求量有点大，下午资金应该会好点。”
华南地区一银行交易员也表示，“今天资金有点紧，大行出的比较少，今天月初走款肯定多”。
上述北京交易员并预计，本周公开市场到期资金量大，能在很大程度上覆盖周三（5日）存款准备金补缴的缺口，但预计市场流动性在端午节前还是会偏紧，资金利率虽存回落空间，但还是会保持在相对高位；中期来看，半年末因素影响还是比较大，6月资金利率中枢或略高于5月。
路透统计显示，本周中国人民银行公开市场到期量为2,020亿元人民币，其中周二为1,650亿元，周四为370亿元。业内人士周一透露，央行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月期央票需求，此外，还可申报正/逆回购两种需求，其中逆回购包括七天和14天，正回购仍为28天期。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。
端午假期为6月10日-12日，期间中国市场休市。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 4.6068 4.5301 +7.67
七天 4.6379 4.8103 -17.24
14天 4.7976 4.7636 +3.40
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.4000 5.0300 -63.00
七天 5.6650 4.2950 +137.00
14天 3.9800 3.6000 +38.00
回购定盘利率
其中:隔夜 4.6000 4.5100 +9.00
七天 4.6200 4.8000 -18.00
14天 4.8000 4.7400 +6.00
Shibor
其中:隔夜 4.5990 4.5010 +9.80
七天 4.6280 4.7810 -15.30
三个月 3.8834 3.8821 +0.13
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(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)