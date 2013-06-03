路透基点：高盛在阿里巴巴80亿美元贷款案中承贷5亿美元--RLPC

欧元债市：投资者抛售欧债，英国将正式启动退欧程序
分析师指因欧元区经济走强及通胀预估上升是公债收益率上升的主要原因。本周五的数据料将显示，3月欧元区消费者物价增长1.8%，接近欧洲央行的通胀目标。
路透香港6月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，高盛已加入阿里巴巴集团80亿美元贷款案，承贷5亿美元。
该交易分为三部分，银行在5月中旬受邀参与，答复截止日期为6月7日。高盛已作为牵头行兼簿记行参贷。
消息人士称，约有30家银行准备参加。高盛是表示参贷的首家银行。此前该贷款案的牵头行有九家，包括澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通、瑞穗实业银行和摩根士丹利，平均包销了这项80亿美元融资，并于4月30日签署了协议。
这80亿美元融资分为25亿美元三年期定期贷款、15亿美元三年期循环信贷和40亿美元五年期定期贷款。循环信贷部分不采用银团贷款方式。
三年期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点；五年期贷款利率为加码275个基点。
银行受邀按比例以三种档次承贷三年期和五年期贷款，级别分为2亿美元、3亿美元和5亿美元。三个级别的综合收益分别为314个基点、307个基点和300个基点。
综合收益的计算是基于贷款年限，混合贷的平均年限为2.83年，三年期和五年期贷款的年限为4.11年。
承贷5亿美元的银行获得牵头行和簿记行头衔，三年期和五年期部分的费用各为150个基点和225个基点。承贷3亿美元的银行获得高级主办行头衔，费用各为125个基点和200个基点。承贷2亿美元的银行获得主办行头衔，费用各为100个基点和175个基点。
贷款资金将部分用于为去年的40亿美元贷款再融资，其余用作一般企业用途。阿里巴巴透过新的融通为已有的贷款融资，以便摆脱贷款不超过40亿美元的财务条件限制。
阿里巴巴去年完成共40亿美元的数笔贷款，包括一笔在7月签约的四年期10亿美元贷款。
其他三笔贷款，包括两笔与中国国家开发银行的双边贷款，分别为三年期及四年期，以及一笔由19家银行提供的三年期10亿美元贷款。该笔由19家银行提供的三年期融资是一项30亿美元双档贷款案的一部分，其中包含一笔20亿美元过桥贷款，这笔过桥贷款之后由国开行的双边贷款取代。
19家银行的三年期10亿美元贷款最高先付费用为300个基点，而12个月期的20亿美元过桥贷款先付费用为175个基点。两笔贷款的综合利率为较Libor加码460个基点，混合平均年限为约1.5年，综合收益是604.67个基点。(完)
分析师指因欧元区经济走强及通胀预估上升是公债收益率上升的主要原因。本周五的数据料将显示，3月欧元区消费者物价增长1.8%，接近欧洲央行的通胀目标。
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