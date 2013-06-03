路透基点：台湾大员开发事业19亿台币贷款有六家银行参与

路透香港5月31日 - 路透旗下基点报导引述消息人士说法指出，台湾大员开发事业股份有限公司的19亿台币(6,300万美元)贷款已经吸引六家银行参与。

簿记行暨独家牵头行台湾土地银行核贷6亿台币；兆丰商业银行及台湾农业金库各核贷5亿及4亿台币，共同担任簿记行。

高雄银行以1.5亿台币额度参贷，合作金库和台湾银行各核贷1亿台币，华南银行则是核贷5,000万台币。

预定将在6月4日签约。

一如先前报导，这笔分期还款的贷款包含2亿台币的10年期贷款A部分供购地之用、9.5亿台币的10年期贷款B部分供建设支用、以及7.5亿台币七年期贷款C部分供装潢之用。A部分和B部分贷款取得土地和建物作为担保品。

利率是较台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行及合作金库的一年期储蓄存款利率平均值加码160个基点。