路透基点：台湾大员开发事业19亿台币贷款有六家银行参与

欧元债市：投资者抛售欧债，英国将正式启动退欧程序
分析师指因欧元区经济走强及通胀预估上升是公债收益率上升的主要原因。本周五的数据料将显示，3月欧元区消费者物价增长1.8%，接近欧洲央行的通胀目标。
路透香港5月31日 - 路透旗下基点报导引述消息人士说法指出，台湾大员开发事业股份有限公司的19亿台币(6,300万美元)贷款已经吸引六家银行参与。
簿记行暨独家牵头行台湾土地银行核贷6亿台币；兆丰商业银行及台湾农业金库各核贷5亿及4亿台币，共同担任簿记行。
高雄银行以1.5亿台币额度参贷，合作金库和台湾银行各核贷1亿台币，华南银行则是核贷5,000万台币。
预定将在6月4日签约。
一如先前报导，这笔分期还款的贷款包含2亿台币的10年期贷款A部分供购地之用、9.5亿台币的10年期贷款B部分供建设支用、以及7.5亿台币七年期贷款C部分供装潢之用。A部分和B部分贷款取得土地和建物作为担保品。
利率是较台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行及合作金库的一年期储蓄存款利率平均值加码160个基点。
核贷4亿台币以上的银行取得30个基点的先付费用及簿记行头衔，核贷2.00-3.99亿台币的银行取得14个基点的先付费用及经理行头衔，核贷1.00-1.99亿台币的银行取得6个基点的先付费用。在4月3日之前核贷的银行取得5个基点的优先加入费用。(完)
分析师指因欧元区经济走强及通胀预估上升是公债收益率上升的主要原因。本周五的数据料将显示，3月欧元区消费者物价增长1.8%，接近欧洲央行的通胀目标。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欲取得相关消息，请点选括号内代码或连结，即可读取所需新闻内容。 ---------------------------------------------------------------------------