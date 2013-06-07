《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(6月3日-7日)中国重要财经新闻： **经济/政策**

--中国5月官方制造业PMI意外反季节上行，再度和侧重中小企业的汇丰PMI走势相背，凸显中小企业仍面临重重困境、经济结构性矛盾依然突出。分析人士认为，官方数据虽然上升但仍明显低于历史均值，故而维持经济持续弱复苏判断，短期无必要出台总量刺激政策，将更加注重结构性调整。 --备受关注的中国十八届三中全会已经渐行渐近。独立研究机构--莫尼塔日前在研究报告中指出，十八届三中全会起草组已经开始撰写三中全会改革方案，从目前进程上看6月底初稿可能起草完成；8月份的中央政治局会议和党外人士座谈会将是一个比较好的观察时点，可能释放十八届三中全会改革信息。 --中国人民银行行长周小川表示，中国有关部门已关注到国际资本的大量流动并着手进行监测，中国不会通过竞争性的货币贬值来提高自己的竞争力。他还表示，目前中国正在稳步推进利率市场化，综合目前中国的经济来看，现在是促进利率开放的一个好时机

--国务院副总理马凯在调研时表示，要坚持市场化改革取向，在风险可控的前提下，有管理、有步骤地推进利率、汇率改革和资本项目可兑换；专家则指出，将2015年作为资本账户基本开放的时点具有较大风险。中

--2013年第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构仍维持对中国基准利率及存款准备金率不变预期。而中国经济短期变化不明显，通胀基本稳定，债市监管与季末效应等因素扰动叠加，可能令中短期券种继续承压，进而推动债市收益率曲线平坦化。6月末10年期国债收益率估值料为3.43%，较5月末下降1个BP。

--在外界对中国经济下行忧虑加剧之际，中国国家信息中心首席经济师范剑平认为，中国经济今年料呈前低后高的态势，并维持年内中国GDP增幅8%的预期。而下半年的政策选择建议宜静不宜动。

--美国达拉斯储备银行高级经济学家王健认为中国经济表示难言乐观，中国结构性减速是在所难免的，比较担心的是历史上基本所有经济减速的国家都经历过金融危机，中国怎么去应对是一个比较大的挑战。

--中美领导人会晤通常气氛严肃，议题经过事先精心策划。但中国新任领导人习近平和美国总统奥巴马本周在加州度假胜地阳光之乡(Sunnylands)的非正式会晤，将抛弃往常的繁文缛节，不念文稿不打领带。

========================================================================== **金融/证券/保险** --中国央行新发布的一份报告中，对存款保险制度有了比较明确和具体的表述，这让分析人士相信，年内有望推出存款保险制度，为利率市场化进程保驾护航。当然，这一新制度不可能一蹴而就，具体方案设计料将尽量减少对中资银行业绩的冲击。

--中国新一届政府正在构思如何安全地启动汇率改革的大工程。外管局20号文挤出虚假贸易的泡沫，贸易项下套利资金渐次退场后，再次扩大人民币日间波幅或不出意外将成为最可能先行之举。

--高达9.3万亿的地方政府融资平台贷款俨然已成为中国经济发展的一颗定时炸弹，而藏匿在其后的隐性负债更是令其积重难返，融资成本居高不下。即使是从中牟利的信托经理们也开始谨慎起来。

--银行承兑汇票作为中国中小企业融资和银行做大存款规模的利器，今年首季未到期余额仍维持着高速增长，但其中未贴现余额增速更加惊人。除原来仅通过农信社等逃避信贷规模监管外，商业银行借助类似“票据代持”方式将信贷业务腾挪成资金管理类业务以实现套利，成为背后新推手。 --中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，5月银行间债市现券交割量延续上月的下降态势，且环比降幅扩大至逾六成，创下五年多以来单月成交量新低,主因受到债市监管风暴的波及。此外，5月末债券托管量余额为24.95万亿元人民币，当月增2,514亿元，其中商业银行和基金仍为增持主力。?

--中国外汇管理局最新公布数据显示，截至5月30日，已有202家QFII(合格境外机构投资者)合计获批425.63亿美元的投资额度，较上月底净增6.81亿美元。而金融机构获批RQFII额度大幅提高，5月增加156亿元人民币RQFII额度，总额度增至919亿元。

--香港人民币债券发行活跃吸引发行商推出首支“点心债”ETF。香港证监会周一公告显示，已批注贝莱德（BlackRock）资产管理北亚有限公司发行iShares安硕人民币债券指数交易所买卖基金（ETF），最快本月18日可在联交所挂牌买卖。

--中国人民银行公告称，江苏吴江农村商业银行2008年在未获央行批准情况下，于11月18日私募发行4亿元人民币次级债券，发行过程中没有组织承销团，且未经批准情况下吴江农商行在其业务综合系统中，擅自开展债券登记业务，并印制实物债券凭证由投资人自行保管。

========================================================================== **行业/公司**

--针对欧盟初裁决定对中国光伏产品征收11.8%的临时反倾销税，中国商务部召开新闻发布会重申中方立场，表示坚决反对欧盟的决定，并表示中国决定启动对欧盟葡萄酒反倾销和反补贴立案审查程序。

--中国媒体报导称，从权威渠道获悉，上海浦东自由贸易区一揽子方案已送达国务院各委办会签，方案中包括在自贸区先行先试人民币资本项目下开放，并逐步实现可自由兑换等金融创新；如各委办对方案无异议，浦东自由贸易区最早将于7月正式获批。

--中国环保部等七部委宣布，今年5月至11月在全国组织开展整治违法排污企业、保障群众健康环保专项行动。重点查处群众反映强烈的大气污染和废水污染地下水的环境违法问题。

--作为推进资源性产品价改的一部分，中国国家发改委近日通知称，逐步调整销售电价分类结构，将现有的八大类归并包括居民生活、农业生产、工商业及其它用电价格的三个用电类别，每个类别再按用电负荷特性进行分档。

--中国国家发改委称，7日起将下调成品油价，汽、柴油价格每吨分别降低95和90元人民币。测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.07元和0.08元。 --随着新国五条和部分地区限价政策逐步执行，房价上涨的态势有所遏制，中国指数研究院公布数据显示，5月百城新建住宅均价连续12个月环比上升，但涨幅较前月缩窄。 --粮食安全一直是拥有15亿人口中国的头等大事。经济合作暨发展组织(OECD)和联合国粮食及农业组织发布报告称，未来十年中国粮食产量增速将有所放缓，主要是受农村劳动力投入质量下降、人力成本渐高以及耕地质量下降等因素影响；但主要粮食作物仍可以保持自给自足。

--知情人士对路透透露，中铝矿业 和中国五矿资源 在考虑竞购嘉能可斯特拉塔(Glencore Xstrata) 旗下价值约50亿美元的秘鲁铜矿资产。这两家公司都有中国国企背景。该矿年产量料至少40万吨。 (完) (整理 黄凯; 审校)