《分析》中国军官在香格里拉对话展现开放姿态

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡6月2日 - 中国军方代表团周末在新加坡出席第12届区域安全论坛“香格里拉对话”，全新的开放姿态令其他国家与会代表感到意外。

关于中国与邻国海上主权争端、中国被控涉及网络间谍活动、中国对美国战略重心重返亚洲保持戒心等棘手议题，没人指望能在此次论坛上得到解决。

而距中国国家主席习近平与美国总统奥巴马的非正式峰会不到一周，中国军方代表团此次在论坛上展开魅力攻势，强调合作与对话，似乎是为了弱化近期中国表现出的强硬姿态。

“毋庸置疑，解放军代表团今年是做了对话的充分准备的，”国际战略研究所（IISS）负责人奇普曼（John Chipman）说，“他们这次参与的程度和方式不同于以往。”香格里拉对话由IISS主办。

菲律宾国防部长加斯明（Voltaire Gazmin）也注意到了这种变化。

加斯明对路透说，中方代表不断谈到和平解决争端。他表示，希望中方能付诸行动。

中国与多个邻国存在海上领土争端。而作为世界第二大经济体以及崛起的军事大国，中国深知自身发展需要稳定和平的外部环境。

中国官员在此次安全论坛上的表现，看来是为了缓解外界对中国军事意图的担忧。

中国人民解放军副总参谋长戚建国在一次讨论中表示，中国的发展和繁荣对亚太各国是重大机遇，而非威胁或挑战。但他补充道，对话绝不意味着无条件妥协。

戚建国在中国领土主权主张方面毫不退让，就中国军舰在东海、南海的巡逻，他强调中国的军舰在中国主张领土范围内进行巡逻完全是正当的、也是无可非议的。

与其他多数国家不同，中国只派国防部长出席过一次“香格里拉对话”，是在2011年。

尽管中国国防部长仍未参加今年的“香格里拉对话”，但随同美国国防部长哈格尔（Chuck Hagel）出席论坛的一位美国高官认为，此次中国代表团与以前相比变化很大。

“去年中国代表团规模非常小、级别较低。今年的代表团规模大……并且在论坛上非常活跃，” 该官员说，“这非常好，我们希望大家积极参与。”

虽然安全分析人士对中国的立场提出质疑，但中方代表似乎并不避讳回答尖锐的问题，有时候还主动站起来提问。

在美国防长哈格尔发言后，中国女将军姚云竹向哈格尔提问，质疑美国如何能让中国相信美国重返太平洋不是为了遏制中国崛起的影响力。

哈格尔回答道：“这确实是中美两军建立更密切关系的重点，我们不希望出现误判、误解或误读。”

加拿大国防部长麦凯（Peter MacKay）对路透称，今年中国的与会代表级别高且活跃，表明中方在更积极地进行沟通，这是正面的迹象。

他指出，中方代表团“彬彬有礼，不那么咄咄逼人”。他还注意到有年轻的解放军军官对日本防卫大臣发表重要讲话表示祝贺。

日本防卫大臣小野寺五典（Itsunori Onodera）在演讲中称，日本过去曾对邻国造成极大的损害和痛苦，但希望放眼未来，推动合作。此番表态得到了前述解放军军官的公开称赞。(完)