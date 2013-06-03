欧元债市：股市颓势提振德债期货上涨，关注欧美制造业数据

欧元债市：投资者抛售欧债，英国将正式启动退欧程序
分析师指因欧元区经济走强及通胀预估上升是公债收益率上升的主要原因。本周五的数据料将显示，3月欧元区消费者物价增长1.8%，接近欧洲央行的通胀目标。
路透伦敦6月3日 - 德国公债期货周一小幅上涨，受股市走跌支撑，但分析师表示，在缺乏强劲数据下，公债价格仍维持在低廉水准。
欧元区和美国今日稍后均将公布制造业数据，投资人尤其关注美国数据，以判断美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时可能开始缩减货币刺激措施。
投资人对美国数据变得特别敏感，因担忧美联储可能很快会退出超宽松货币政策，对金融市场造成全面冲击。得债期货5月创下1月以来最大单月跌幅。
德债期货 最新报143.77，上涨6个跳动点，因欧洲股市指数期货显示开盘将下跌。
“德债卖盘已经走了好一段，”德国商业银行的策略师Rainer Guntermann称。“若数据没有同样强劲的表现，市场很可能会在当前水准趋稳。”(完)
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利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] (编译 王冠中; 审校 于春红)
分析师指因欧元区经济走强及通胀预估上升是公债收益率上升的主要原因。本周五的数据料将显示，3月欧元区消费者物价增长1.8%，接近欧洲央行的通胀目标。
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