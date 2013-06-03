欧元债市：股市颓势提振德债期货上涨，关注欧美制造业数据

路透伦敦6月3日 - 德国公债期货周一小幅上涨，受股市走跌支撑，但分析师表示，在缺乏强劲数据下，公债价格仍维持在低廉水准。

欧元区和美国今日稍后均将公布制造业数据，投资人尤其关注美国数据，以判断美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时可能开始缩减货币刺激措施。

投资人对美国数据变得特别敏感，因担忧美联储可能很快会退出超宽松货币政策，对金融市场造成全面冲击。得债期货5月创下1月以来最大单月跌幅。

德债期货 最新报143.77，上涨6个跳动点，因欧洲股市指数期货显示开盘将下跌。

“德债卖盘已经走了好一段，”德国商业银行的策略师Rainer Guntermann称。“若数据没有同样强劲的表现，市场很可能会在当前水准趋稳。”(完)

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