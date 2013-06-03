中国债市：利率互换普涨，官方PMI走升及资金紧张分别施压

路透上海6月3日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一普涨，其中长端先受周末公布的官方制造业PMI走升扰动上行，随后依旧紧张的流动性致短端升势后来居上。
交易员认为，官方和汇丰PMI走势的暂时背离，无法从根本上改变对中国经济恢复缓慢的判断，基本面不变而政策若维持稳定，短期内IRS走势还是要看资金面的变化。
银行间市场周一质押式回购利率 隔夜涨七天跌，但仍维持高位。市场人士表示，上月末存款冲高后，今日起开始走款，资金在途时需求量仍偏大，供略不应求；七天与隔夜品种利差过小，机构融出意愿不足。
北京一银行交易员称，稍早时段以五年期为主的长端领涨，一年变化不大。但随着偏紧流动性影响渐现，一年等“短期限感受到的压力比较大。”
周六公布的5月官方制造业采购经理人指数(PMI) 升至50.8，为去年4月以来次高位，最高值是今年3月创下的50.9；今日汇丰发布的同期制造业终值则由初值的49.6，下修至49.2，创八个月低位，且为去年10月以来首次跌破50这个临界点。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.4167/3.5167 3.3033/3.3858 3.3650/3.4475 3.4983/3.5850 3.5088/3.7463
周五 3.3510/3.4550 3.2680/3.3480 3.3400/3.4260 3.4780/3.5680 3.4850/3.7275
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变化 +0.0657/+0.0617 +0.0353/+0.0378 +0.0250/+0.0215 +0.0203/+0.0170 +0.0238/+0.0188
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年4月人民币IRS成交的名义本金总额为2,385.99亿元人民币，较3月的2,697.69亿元降逾一成。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)