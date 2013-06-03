中国债市：利率互换普涨，官方PMI走升及资金紧张分别施压

台湾汇市：台币收贬中止连两日升势，出口商因美元转强惜售

* 国际美元偏强，出口商转观望惜售 * 外资午后转买美元，在台股现货买超急缩 * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.300 路透台北3月29日 - 台币兑美元周三收贬逾1角，中止连两日升值走势。汇银人士称，国际美元 因良好数据偏强，出口商转趋观望惜售，使得午后台币贬值幅度扩大，几乎以日低点作收。 他们指出，外资今日在台股现货的买超金额也缩至27.65亿台币，午后甚至有转买美元需求，在外资与出 口商两股做多台币主要力量同时消失的状况下，台币升值走势暂时中止。 〞出口商惜售，外商美元卖盘又不见了，但有进口商与油款进来买。〞一银行交易员说。 该银行交易员表示，美国消费者信心数据强劲与美联储释出略偏强硬讯号拉升美元，毕竟美元近期跌幅不 轻，顺势反弹也属正常。 另一银行交易员指出，明日虽是摩台指结算日，但今日股市回落，权值股台积电更收跌了1.54% ，这让市场对明日是否拉高结算心生怀疑。毕竟清明长假即将来临，外资不太可能干冒风险持续汇入并买超台 股。 他们认为，台币