中国债市：资金偏紧现券收益率小升，多数机构仍预期短期经济偏弱

路透北京6月3日 - 中国银行间市场周一现券收益率小升，中国5月官方和民间制造业PMI出现背离，交易员就此表示，当前市场多数仍预期未来一段时间国内基本面或呈弱复苏态势，今日债市走弱或更多是缘于资金面紧张。

他们并指出，资金面或是短期左右债券市场的重要因素，明日将有1,650亿元人民币公开市场到期资金回流至银行间，不过对于届时资金压力能否和缓尚不确定。

“我个人理解今天现券收益率(涨)还是受到资金紧张的带动。虽然官方的(5月制造业PMI)超预期的高，汇丰落在50以下，但是我觉得市场主流观点还是认为短期对经济持弱复苏的预期。”上海一券商交易员称。

周六公布的5月官方制造业采购经理人指数(PMI) 升至50.8，为去年4月以来次高位，最高值是今年3月创下的50.9；今日汇丰发布的同期制造业终值则由初值的49.6，下修至49.2，创八个月低位，且为去年10月以来首次跌破50这个临界点。

上述交易员并表示，短期债市扰动因素主要还是看资金面。周二公开市场虽然将有大量资金到期，有望扶助流动性，但还需关注明日央行实际操作的力度，以及场内机构的情绪。“借助到期资金，(流动性)能松下来是美好愿望，但能不能实现还得看央行。”

中国银行间市场周一质押式回购利率 隔夜涨七天跌，但仍维持高位。市场人士表示，上月末存款冲高后，今日起开始走款，资金在途时需求量仍偏大，供略不应求；七天与隔夜品种利差过小，机构融出意愿不足。

路透统计显示，本周中国人民银行公开市场到期量为2,020亿元人民币，其中周二为1,650亿元，周四为370亿元。央行周一公告称，周二(4日)将在公开市场继续采用价格招标方式发行70亿元人民币央行票据，期限三个月。

2013年第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构仍维持对中国基准利率及存款准备金率不变预期。而中国经济短期变化不明显，通胀基本稳定，债市监管与季末效应等因素扰动叠加，可能令中短期券种继续承压，进而推动债市收益率曲线平坦化。

剩余期限约9.9753年的国债130011券最新报价对应收益率 在3.4600%/3.4350%，上日尾盘为3.44%/3.41%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.6236 4.6601

上日 4.5301 4.8103

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9922/2.9333

国债参考率报价 2.8650/2.8105

金融债参考率报价 3.3550/3.2888(完)

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