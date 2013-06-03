中国资管：上周431款银行理财产品发行，非保本占比重回七成以上

路透北京6月3日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（5月25日-5月31日）50家银行共发行了431款理财产品，发行银行数较上期报告增加5家，产品发行量增加18款。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共125款，市场占比为29.00%；非保本型理财产品共306款，市场占比为71.00%。

这是银监会对银行理财的监管新规“8号文”发布后，4月中旬开始的非保本理财占比跌至70%下方以来，首度回到70%以上。

中国银监会3月底发文（即“8号文”）要求规范商业银行理财产品所有非标准化债权类投资，并要求商业银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于35%。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

人民币债券和货币市场类 206款 +8款 4.15% +5个基点

外币债券和货币市场类 3款 -8款 1.23% -33个基点

结构性理财产品 17款 +11款 6.24% +114个基点

其他类理财产品 205款 +7款

其他类理财产品市场占比小幅下滑至47.56%。

上周理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下 20款 -1款 3.25% -7个基点

1个月至3个月（含） 251款 +1款 4.27% +15个基点

3个月至6个月（含） 102款 +23款 4.41% +27个基点

6个月至1年（含） 51款 -4款 4.62% +29个基点

1年以上期理财产品 7款 ~ 5.75% ~

（~表示数据不可得，因为上一报告期没有银行发行1年以上期理财产品）

上周30家银行共发行了206款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为385天；预期年化收益率最低2.30%，最高为5.20%，与上期报告相比最低和最高预期收益率均持平。

人民币债券和货币市场类产品收益率分布情况如下：

期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率

1个月以下 13 6.31% 3.35%

1个月至3个月 132 64.08% 4.08%

3个月至6个月 45 21.84% 4.38%

6个月至1年 14 6.80% 4.61%

1年以上 2 0.97% 4.88%

**交通银行到期产品亏损两成，事先未告知风险**

近日，交通银行 2011年发售的一款私人理财产品“得利宝·至尊18号”到期引发纠纷，产品不仅没有兑现预期收益，还出现两成左右的本金亏损。

5月17日、5月24日，部分该理财产品持有人先后前往上海银监局、交通银行总行交银大厦对该产品进行投诉。家住上海的徐女士是交通银行的老客户，也是交通银行的VIP客户。5月2日，徐女士收到交通银行发送的《至尊18号产品延期客户意见征询通知》，被告知“得利宝·至尊18-1号”理财产品，截至2013年4月22日产品净值为0.8058元。作为“得利宝·至尊18-1号”的持有人，徐女士这才发现自己购买的这款理财产品亏损已经接近20%，这与当初客户经理承诺的两年收益50%至100%的说法相去甚远。

据徐女士回忆，2011年4月底，她去交行购买理财产品，当时已经决定投资一款较为稳健的产品，但客户经理极力向她推荐“得利宝·至尊18号”。客户经理告诉她，这款产品是一款内部发行的理财产品，收益前景非常好，两年收益率可以达到50%至100%，交行的很多领导也购买了这款产品，并强调如果徐女士不是VIP客户的话，根本不会通知她。

交行“至尊18号”理财产品分为至尊18-1号和至尊18-2号两个产品发行，为非保本浮动收益型，募集总金额10.8644亿元。记者查阅“得利宝·至尊18-1号”人民币理财产品说明书发现，该产品在交行内部的风险/收益评级为6R，为高风险型，并适合经交通银行个人理财产品风险评级体系评定为激进型的有投资经验的投资者。该产品说明书上还标有“本理财产品是高风险投资产品，您的本金可能会蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资”的字样。

但徐女士告诉《国际金融报》记者：“购买过程中客户经理根本没有提示过这款产品的风险，我不知道会有本金亏损风险。”徐女士强调，“我一直在交行买理财产品，买的都是保本或者低风险理财产品，交通银行对我的风险评估是平衡型投资者。”

经过初步交涉，交行给出了两套方案，按期终止或延期。按期终止投资者可以获得补偿方案，即购买产品“得利宝沃德添利365天”，该产品预期年收益11%，但产品说明书上表明“最差情况本理财产品损失全部本金”。但多数投资者不愿意购买。延期则是产品展期一年，但交行没有对展期一年间的收益作出承诺，也没有提示有进一步亏损的风险。

5月19日，“得利宝·至尊18-1号”已经到期，徐女士的账户在5月21日收到了交行退回的资金。“交行口头通知我们产品到期的净值为0.8056，然后交行返回了管理费，最终按照0.8256结算。”这样算来，投资者实际损失仍超过了17%。徐女士向《国际金融报》记者表示：“上述方案都不能接受，还将与交行交涉。”

**到期产品均实现最高预期收益率**

研究所监测数据显示，上周有873款产品到期，其中有172款产品公布了到期收益率，所有公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类402款，结构类28款，所有公布了到期收益率的两类产品均实现了最高预期收益率。

其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.28%，和上期报告持平；外币债券类产品平均到期收益率为1.49%，较上期报告下滑47个基点。

上周到期收益率达到5.00%及以上的产品共有12款，所有产品均为人民币产品。