香港房地产：恒地主席李兆基料未来两年楼价波幅10%内，捐地建屋见眉目

路透香港6月3日 - 在政策调控和建筑成本居高不下的影响下，香港主要地产商--恒基地产 主席李兆基预期，未来两年本地楼市走势将呈“牛皮”，料楼价升跌波幅约10%以内；他并透露，恒地积极收购旧楼重建，相信几年后会带来可观收成。

此外，于福布斯香港富豪榜排行第二的李兆基有意向政府捐出部份新界的农地，作为兴建供年青人购买的低价房屋计划。李兆基透露，目前已挑选了一幅由他私人持有，位于粉岭的土地向政府建议，估计可建1,000多个约300平方尺的住宅单位。由于这幅土地的各项条件较为成熟，希望能够加快成事。

李兆基周一出席恒地股东大会后会见传媒，提到近期楼市表现，他指出，政府增加土地，令每年可建一手住宅单位倍增至2万个单位的做法合理，因此前土地供应太少是导致楼价疯涨的主要原因。

不过，虽然政府此前推出多项压抑楼市措施，例如特别印花税、买家印花税、双倍印花税等严厉措施，只令到交投大幅萎缩，但楼价跌幅并不明显。李兆基认为，目前香港的建筑费高企，平均每平方尺最少需3,000港元，以将军澳和荃湾等兴建一般住宅的土地地价每平方尺4,000-5,000港元计算，每尺成本逾7,000港元，发展商的利润空间不多。

“楼价升又升不到，因为怕政府加更多的压抑措施；但另一方面楼价又跌不到，因为建筑费高。”李兆基说。

“我看这两年（楼市）会是‘牛皮市’，上下10%以内。”他说。

对股票投资颇有心得的李兆基并称，他个人认为，未来两年买地产股较买楼更佳，因为地产股股价对资产净值一般有较大的折让。

恒地几年前开始在旧区收购旧楼业权，按目前香港的法例，假如发展商在一幢物业能够收购八成或以上的业权，即可提出强制拍卖。

李兆基称，目前公司已收购八成业权的旧楼项目约40个，涉及5,000-6,000个单位，数量几乎是香港发展商中最多。

“几年后（重建项目）对公司非常好，我们在这里已吃饱，好过竞投政府的土地。”他说。

**捐地建屋，“散财”之道**

另一方面，恒地以拥有逾4,000多万平方尺新界农地，为在港拥有最多农地的发展商。不过，这些农地不少规划并不成熟，也缺乏配套，且收地后涉及将原来居民搬迁，以及与政府商讨补地价改变用途等，故此农地转为住宅用地的过程往往非常漫长。

李兆基表示，他于去年初开始构思将部份农地捐出予政府，由政府兴建约1万个每个约300平方尺的住宅，供未能负担目前高楼价的年青人，以免首期方式购买，预计他们每月供款只需数千港元。

他承认，由于考虑捐出的土地本身有不少问题，政府也要详细考虑，且更改规划需要城规会通过，也有交通配套、环保等问题需要解决。

“未必所有我想捐出的土地都合用。”他说。

不过，为了加快达成“梦想”，李兆基透露已挑选了一幅位于粉岭的土地供政府考虑，这幅土地比较接近市中心，条件也较为成熟。该幅土地原来可兴建加油站，“牺牲了做生意，但因为想方便（建议）成功，就不用来做加油站了。”他说。

至于未来向政府提捐出的土地，主要都来自上市公司恒地，但假如真的捐出，李兆基表示他会私人出资向恒地购买，“地价估计十亿、八亿左右。”

李兆基说，他希望能透过捐地建屋，能减少香港贫富悬殊，令社会更和谐。

“我年纪大了，八十几岁，要‘聚财’也要懂得‘散财’才合理，要花得有意思...这种捐钱很有意义，兴建一个单位能令一个家庭两至三人得益，很值得。”他说。（完）