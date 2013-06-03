中国资管：上周41款集合信托产品发行，基础设施占比居首

路透北京6月3日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（5月25日-31日）共有22家信托公司发行了41款集合信托产品，发行量环比增长14款，增幅为51.85%。

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了15款，居首位；工商企业和房地产领域产品各发行了9款；金融领域产品发行了3款；证券投资领域产品发行了1款；其他领域产品发行了4款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了15款，居首位；权益投资类产品发行了14款；组合运用类产品发行了5款；股权投资类产品发行了3款；证券投资类产品发行了1款；其他类产品发行了3款。

41款新发行产品中，37款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.54亿元，环比下降0.58亿元，降幅为18.53%。按平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为104.24亿元，环比增长19.98亿元，增幅为23.71%。

募集规模最大的是华润信托发行的“鼎新84号项目集合资金信托计划”，募集规模为9.50亿元，这是一款基础设施领域的组合运用类产品。

公司发布看，新时代信托和中融信托各发行了4款，并列首位；平安信托发行了3款；外贸信托、长城新盛、方正东亚、山西信托、国民信托、新华信托、长安信托、中铁信托、华润信托、中原信托、爱建信托等11家信托公司各发行了2款。

从期限上看，有40款新发产品公布了期限，平均期限为25.95个月，环比延长2.07个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 15款 9.38% +1.50个百分点

18个月期 2款 9.00% -0.90个百分点

24个月期 15款 9.69% -0.31个百分点

30个月期 3款 9.40% ~

36个月期 2款 11.20% ~

60个月期 1款 ~ ~

120个月期 2款 ~ ~

（ ~ 表示数据不可得）

**信托市场一周动态：券商股权质押业务有望6月开闸**

5月24日，中登公司与沪深交易所共同制定了《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（试行）》（下称《办法》）。股票质押式回购业务最快有望在6月份开闸，较此前开展的约定式回购，质押式回购业务的便捷性和操作性更强，并将大幅提升券商盈利能力。

《办法》对股票质押式回购业务的适当性管理作出了规定。其中，融入方是指具有股票质押融资需求且符合证券公司所制定资质审查标准的客户；融出方包括证券公司、证券公司管理的集合资产管理计划或定向资产管理客户、证券公司资产管理子公司管理的集合资产管理计划或定向资产管理客户。

股权质押信托近几年是信托产品中的“坏孩子”，股票质押式回购业务品种相较于股权质押信托，流动性安排可以更灵活，在信息披露、警戒线方面更容易监管。此业务可能会是将来上市股东质押股票业务融资的主流。

“股权质押融资本来就不是信托公司的强项，以后越来越没得做了。”5月30日，深圳某资深信托人士对记者说，券商一旦拿到“尚方宝剑”，全面接管此类业务指日可待。

5月下旬，券商联网测试、上交所发布细则，新业务呼之欲出。由于其融资便利、交易成本低，加之券商有专业及客户优势，颇受市场看好。更重要的是，一旦股权质押融资成为场内交易品种，则可定性为“标准化债权”，不受银监会8号文的上限约束；若后续规定不作限制，则可能成为银行理财资金的新通道。

今年3月，银监会下发《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》，简称“8号文”，规定银行理财资金投资“非标债权”的余额要低于“理财产品余额的35%”和“总资产的4%”这两块“天花板”。

8号文后，银行一方面通过第三方交易，纷纷以自有资金接盘理财账户上的“非标债权”，同时密切关注资产证券化等“标准化业务”。“只要在交易所挂牌交易，就不受8号文限制。”前述券商资管负责人表示，可成立定向资管计划对接银行理财资金，并买入股权质押融资的债权，这与借道资管计划放贷没有太大区别，只不过变成“标准化债权”--但他强调，目前配套细则没有完全公布，能否做成银行新通道仍有变数。“标准化是券商的强项。未来信托受益权也可能通过资产证券化建立二级市场，变成标准化债权。”该负责人续称。

**成立集合信托产品61款**

上周共有26家信托公司成立了61款集合信托产品，成立数量环比增加17款，降幅为38.64%。

其中共有35款产品公布了成立规模，平均成立规模为3.24亿元，环比上升1.90亿元，增幅为142.28%。按平均规模测算，总成立规模为115.96亿元，环比上升57.17亿元，增幅为97.25%。

其中，重庆信托成立的“北京恒帝隆-天地美墅项目集合资金信托计划”募集资金规模最大，达到31.00亿元，这是一款房地产领域贷款运用类产品，期限为24个月。

共有21款新成立产品公布了期限，平均期限为26.00个月，环比缩短2.48个月。共有6款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为9.08%，环比下降0.50个百分点。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品成立了16款；证券投资类产品成立了12款；权益投资类产品成立了11款；组合运用类产品成立了3款；债权投资类产品成立了2款；其他类产品成立了17款。