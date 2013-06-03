《台湾利率预测》6月短票利率料在0.68-0.71%，央行料维持宽松

* 6月提存期短票利率料在0.68-0.71%

* 央行理监事会议料维持利率不变，资金平稳宽松

* 不少本地大型银行仍能维持跨月拆出

路透台北6月3日 - 台湾6月提存期短票利率区间料在0.68-0.71%，临近月底则因半年报效应，预料利率稍有弹升机会。尽管6月下旬央行将召开第二季全体理监事会议，不过预料央行将维持利率不变，货币市场有望维持目前平稳宽松局面。

货币市场交易人士指出，6月提存期因税款入库因素，估计资金流动变化较大，至于本季央行理监事会议调整利率的可能性不大，货币市场方面仍将维持平稳宽松的基调，使得6月的短票利率多数仍将维持在0.68-0.69%的低位不变。

然而，资金调度人士表示，月底因半年报效应令部分银行无法跨月拆出，将令短票利率稍稍走扬，但也不致明显高过3月底时的0.7-0.71%季报时水位。

“3月底时季报其实(短票)利率没有升到那里，这个效应还待观察。”一民营银行资金调度人士说。

目前本地不少大型银行包括台湾银行、中华邮政、华南银行、第一银行等，皆可承做跨月拆款或短票；少数民营银行如中信银等则因财报因素不承做。

路透周一访谈五家金融机构，他们估计6月短票利率主要区间在0.68-0.71%。

一位大型票券商交易员则表示，目前已积极寻找跨月的资金，但囿于时间仍长，部分银行虽没有不能跨月拆放的限制，但操作心态上仍然倾向保守。

因此，前述票券商交易员则表示，目前票券商的因应之道是尽量能够分散月底时的资金缺口，让月底的缺口不过大，以求过关。

台湾央行3月底理监事会议上连续七季维持利率不变，重贴现率仍在1.875%的水位。

台湾第一季经济成长率仅1.67%，官方并且下修今年经济成长率至仅2.4%，分析师认为，疲弱的经济成长恐怕将使得央行在利率上的调整空间很小，而是以汇率走贬来增加出口商的竞争力。

6月提存期的宽松因子部分，6月提存期共约4.4兆(万亿)台币的央行存单到期，以及共达550亿台币的国库券到期。

紧缩因素方面，央行将在期初例行发行1,000亿台币的364天期存单；并有一期10年期公债增额发行，金额总计350亿台币。

(6月的税款入库日期等请见提存期资金变化一览表 )

以下为各金融机构对6月提存期短票利率预期：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大型票券商一 0.68 0.71

大型票券商二 0.68 0.7-0.71

大型银行一 0.68 0.72

大型银行二 0.68 0.70

大型银行三 0.69 0.71

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