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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2013/6/4

经济指标                   时间        最新数据     前次数据      下次公布  预估值 
 工业生产(y/y)             4月          -0.88%         -3.00%  r   6/24      --
 季调失业率                4月          4.19%           4.18%      6/24      --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  4月          1.04%          +1.37%  r   6/5       +0.80%*
 外汇存底(亿美元)          4月底        4,051.9       4,018.9      6/5       --
 商品出口(y/y)             4月          -1.9%           +3.3%      6/7       -0.45%*
 商品进口(y/y)             4月          -8.2%           +0.2%      6/7       -2.40%*
 M2货币总计数(y/y)         4月          +3.71%         +3.78%      6/25      --
 外销订单(y/y)             4月          -1.1%           -6.6%      6/20      --
 经常帐盈余(亿美元)        第一季       110.9          +159.3  r   8/20      --
 国际收支(亿美元)          第一季       +21.5           +35.8      8/20      --
 国内生产总值(GDP)         第一季统计   +1.67%         +3.97%  r   --        --
                           值                                                
 重贴现率(%)               3月28日      1.875%         1.875%      --        --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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